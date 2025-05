Sale a la luz una carta de Violet Affleck sobre los incendios de California y cómo los pasó discutiendo con su madre Jennifer Garner

Violet Affleck es la hija mayor de Ben Affleck y Jennifer Garner, y la joven de solo 19 años se ha hecho un hueco en el mundo del activismo implicándose en varias campañas y asociaciones, especialmente vinculada con la seguridad sanitaria (padeciendo ella misma una enfermedad posviral) y el cambio climático.

Violet estudia en la Universidad de Yale y se ha hecho público un paper escrito por la joven donde reflexiona utilizando su historia como ejemplo en primera persona. Se titula 'Una Tierra Crónicamente Enferma: La Organización Comunitaria durante la COVID como Modelo de Respuesta Climática en Los Ángeles'.

Ben Affleck y su hija Violet | Cordon Press

Está disponible en el periódico Global Health Review de la universidad, a continuación puedes leer un resumen traducido.

"Pasé los incendios de enero en Los Ángeles discutiendo con mi madre en la habitación de un hotel. Estaba en estado de shock, asombrada por la magnitud de la destrucción en el barrio donde nos crió a mis hermanos y a mí. A mí me sorprendía su sorpresa: como angelina de toda la vida y siendo una gen Z con conciencia climática, mi pregunta no era si arderían las Palisades, sino cuándo. Sin embargo, mientras hablaba con adultos en el hotel al que habíamos huido para escapar del humo, me di cuenta de que mi postura no era la común: la gente hablaba de cuánto tiempo llevaría reconstruir, cuánto costaría y lo extraña que había sido toda la situación".

"La crisis era grave, un estallido de mala suerte. Se había producido por una combinación de fuertes vientos y escasas lluvias... ¿qué tenía que ver el calentamiento global con la velocidad del viento?, preguntó mi hermano pequeño. Fuera, la gente vagaba con la cara cubierta por mascarillas. 'Esto parece el COVID', dijo una mujer de ojos desorbitados que sujetaba con fuerza las correas de dos Yorkshires. 'Todos con mascarilla'".

Jennifer Garner con su hija Violet Affleck en la Casa Blanca | Cordon Press

"Con suerte, la mayoría entendemos la crisis climática mejor que mi hermano pequeño: sabemos, por ejemplo, que es existencial y está acelerándose, lo que significa que el peligro para lugares como Los Ángeles no hará más que aumentar a medida que el planeta se calienta. Y sabemos que es de origen humano, impulsada por patrones de consumo insostenibles concentrados entre los ciudadanos más ricos de los países más ricos, los cuales ya han expuesto a gran parte de este país y del mundo a temperaturas mortales, ciclos de incendios e inundaciones, subida del nivel del mar y cultivos moribundos. Pero nuestra respuesta desconcertada ante crisis como los incendios de Los Ángeles nos indica que quizá seguimos abordando la crisis climática como la pandemia del COVID-19: como una cuestión de cuán rápido podemos volver a fingir que el problema ha desaparecido".

"La crisis climática no exige cambios en nuestros patrones de consumo hasta que nuestras grandes ciudades arden, momento en el que la solución es consumir más", sentencia la joven.