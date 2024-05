Bruce Willis y Demi Moore, unos abuelos adorables con su primera nieta en el vídeo de su hija Rumer

La familia de Bruce Willis está atravesando un momento delicado como consecuencia de la demencia que padece el actor. Desde hace más de un año tanto su mujer Emma Heming, como su exmujer Demi Moore y sus hijas mayores Rumer, Scout y Tallulah, tratan de normalizar esta enfermedad degenerativa a través de redes sociales y de mostrar el gran amor y cariño que se tienen.

Ahora, quien ha querido mostrar ese cariño ha sido Rumer. Por el día de la Madre, ha publicado un vídeo lleno de recuerdos dedicado a su hija en el que sale Bruce Willis cogiendo en brazos a su nieta Louetta y, por supuesto, también ha felicitado el día a su madre Demi Moore con una bonita imagen.

"Oh mi niña. Ser tu mamá es el mejor dolor que existe en el mundo. Eres mi todo. Convertirme en madre ha sido el portal que siempre supe que era y, sin embargo, mucho más de lo que jamás imaginé. Hacerte crecer en mi vientre y verte crecer este último año ha sido el mayor privilegio que nunca he conocido, mi tierna, fuerte, hilarante, salvaje, dulce y amorosa niña", le dedica.

"Es un gran regalo que me quieras y sé que no soy la única que lo siente. Todos los que te conocen se sienten completamente cautivados por ti y no pueden creer lo mágica que eres. Sé que puede haber momentos desafiantes, pero de alguna manera contigo nunca son demasiado difíciles. Nunca me cansaré de abrazarte, besarte o consolarte. Siempre serás mi bebé. Y qué alegría está siendo verte crecer", ha escrito Rumer en su cuenta de Instagram.

"Cada día contigo es muy divertido y maravilloso. Me encanta cómo cantas, tus caras tontas y tu nariz arrugada cuando hueles flores. Eres mi pequeña mejor amiga y verdaderamente el amor de mi vida. Louetta Isley, eres una estrella. Te quiere siempre, Mamá", termina el emotivo mensaje. En el vídeo se pueden ver fotos de ella embarazada y de su familia cogiendo a su hija en brazos. La imagen más emocionante es la que muestra a Bruce Willis feliz con su primera nieta disfrutando de ella.

Bruce Willis con su nieta, hija de Rumer Willis | Instagram

De igual modo, Rumer ha subido un Story con una foto de Demi Moore también con la pequeña Louetta y le ha dedicado unas emotivas palabras: "Madre mía cómo te quiero mamá. Sé que llego un día tarde pero vale la pena esperar. Eres un icono y una musa. Una peculiar, divertida, disparatada, mágica madre. Eres muy generosa y la mejor Yaya. Somos muy afortunados de tenerte".