Un actor de It Ends With Us da la cara y asegura que Blake Lively miente sobre una escena: "No estaba casi desnuda"

La batalla legal de Blake Lively y Justin Baldoni no tiene fin y sus repercusiones siguen dejándose ver en múltiples aspectos de Hollywood, y es que la reputación de la actriz sigue en picado pese a sus esfuerzos.

Mientras que hemos tenido unas semanas muy movidas a nivel legal debido a las mociones que ambos equipos de abogados han presentado al juez mientras avanza la preparación al juicio, lo cierto es que los entornos de los actores han preferido mantenerse al margen de la polémica, incluido el reparto de It Ends With Us.

Pero ahora Adam Mondschein, que interpreta al ginecólogo de Lily Bloom en la película, ha salido a hablar de su experiencia y para desmentir la denuncia de Blake.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Sony Pictures

Según Lively, la escena del parto fue muy intrusiva y se sintió poco protegida, señalando que Mondschein es además amigo de Baldoni: "La Sra. Lively sintió que la elección del amigo del Sr. Baldoni para este papel íntimo, en el que la cara y las manos del actor estaban tan cerca de sus genitales casi desnudos para una escena de parto, fue invasiva y humillante".

También aseguraba que "no le dieron nada para cubrirse entre las tomas hasta que lo pidió varias veces" y que "estaba parcialmente desnuda desde debajo del pecho, con solo un pequeño trozo de tela cubriendo sus genitales".

El actor Adam Mondschein | Getty

En el comunicado de Mondschein a Page Six, asegura que él recuerda otra cosa y explica las alegaciones, reconociendo que le "sorprendió leer su descripción de la escena".

"Su vestuario incluía una bata de hospital completa, pantalones cortos negros y una prótesis que cubría el torso para simular un embarazo, además de cualquier prenda personal que eligiera llevar", afirma.

También añade que Blake "nunca se quejó ni expresó incomodidad en ningún momento porque no ocurrió nada inusual ni inapropiado. Todo fue completamente profesional".

"Las insinuaciones de la señora Lively sobre mis cualificaciones son ofensivas, ya que mis credenciales se pueden encontrar fácilmente en internet. Por último, yo fui, de hecho, una contratación local (mi esposa y yo somos de Nueva York y pasamos allí mucho tiempo). Como tal, igual que cualquier actor que acepta ese contrato, estaba obligado a cubrir mis propios gastos de viaje y alojamiento relacionados con el trabajo", explica en referencia a las alusiones de haber sido contratado como amigo de Baldoni.

También afirmaba que testificaría en el juicio si fuera necesario: "Si me llaman a testificar en el caso, responderé con la verdad, y con más libertad, a todo lo que se me pregunte, con toda la protección legal que ello conlleva. En particular, quiero señalar que la señora Lively no estaba 'casi desnuda' en la escena que rodamos juntos", deja claro.