Brandon Sklenar revela por qué llevaba el mismo broche que Justin Baldoni durante su última alfombra roja

El nombre del actor Brandon Sklenar se ha encontrado en el foco mediático estos últimos días tras aparecer en la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair con un accesorio que ha llamado la atención de los fans.

El actor se ha visto envuelto en el drama legal que mantienen Justin Baldoni y Blake Lively al protagonizar junto a ellos la película It Ends With Us. Al comienzo de la batalla legal, Sklenar mostró su apoyo a Lievely, pero a medida que han ido saliendo nuevas informaciones sobre el caso, parece que ha querido desentenderse y desmarcarse de la actriz.

Blake Lively y Brandon Sklenar en la premiere de It Ends With Us | Getty

Recientemente, las redes sociales se llenaban de especulaciones sobre si Sklenar estaría apoyando de manera encubierta a Baldoni. Los rumores han nacido a raíz del look que llevó el actor después de la gala de los Oscar, donde lució un traje negro resaltando el sobrio atuendo con un broche floral de color rosa, el mismo que llevó Baldoni durante el estreno de It Ends With Us.

Debido al revuelo que ha causado este pequeño complemento, Sklenar ha decidido acabar con los rumores hablando sobre por qué llevaba realmente el polémico broche. Lo ha hecho durante unas declaraciones a People mientras promocionaba su nueva película Drop en SXSW, donde también se encontraba Lively promocionando Otro pequeño favor.

Cuando le han preguntado si había algún significado oculto en la elección del broche, ha reaccionado diciendo: "La verdad es que no. Me gustaría poder decir que sí".

"Fue pura casualidad", añade. "Me desperté por la mañana, vi un artículo y pensé: 'Oh, vaya'. Literalmente, no tenía idea. Solo sabía que quería llevar un broche floral y ese era el color que más me gustaba. Y, para mi sorpresa, alguien más lo había usado antes que yo".

Por el momento, parece que el actor quiere desentenderse de todo este drama sin posicionarse en ninguno de los dos bandos. De hecho, en una entrevista previa durante la fiesta de Vanity Fair, Sklenar resaltaba la importancia de que la gente recuerde el mensaje de la película que a tanta gente ha ayudado cuando le preguntaron sobre si seguirá apoyando a Lively.