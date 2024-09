Blake Lively, muy "afectada" por la oleada de críticas con el drama It Ends With Us: "Lo vio fuera de control"

La controversia que ha rodeado la película It Ends With Us ha sido sin duda el tema del verano en Hollywood.

El proyecto, que adapta el libro de Collen Hoover sobre violencia doméstica, ha sido un foco de polémica durante semanas debido a la relación entre los protagonistas.

Pronto durante la promoción quedó claro que había dos vertientes distintas hablando de la película. Por un lado, Justin Baldoni, que desarrolló el proyecto y es el director y protagonista, y por otro Blake Lively con el resto del cast y la autora del libro.

Los rumores y diferentes informaciones sobre la situación no se hicieron esperar, pero pese a que algunos medios señalaban al "mal comportamiento" de Baldoni durante el rodaje como el problema, pronto empezaron las críticas a Blake al poner bajo la lupa su actitud durante la gira de promoción.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

Mientras que Baldoni ha querido poner el foco en todo momento en el importante mensaje para las víctimas de violencia doméstica que tiene la película, Blake ha tomado un enfoque mucho más ligero, vistiéndose con flores (su personaje tiene una floristería) y animando a las mujeres a "ir con sus amigas" y ponerse también flores para ver la película, evitando las alusiones al tema del abuso.

La montaña rusa no ha tenido fin y tras tantas críticas Blake Lively optó por el silencio en redes sociales, donde estaba siendo muy activa promocionando el film -y su nueva marca de productos para el pelo- hace más de un mes.

Ahora, una fuente cercana a la actriz ha contado a People cómo ha sobrellevado toda esta crisis de reputación.

Dicha fuente asegura que Blake se quedó "sorprendida" de cómo se desencadenó todo.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

"Al principio se sintió muy vulnerable y afectada. Durante la promoción de la película, no hubo un solo día que no estuviera en las noticias con un enfoque nada favorable. Simplemente no estaba acostumbrada a este tipo de dramas", reconoce.

"Estaba muy sorprendida de las críticas y el drama", añade, y asegura que la actriz vio la situación "muy fuera de control".

No obstante, también apuntan que Blake sobre todo "disfruta trabajando y seguirá sacando adelante proyectos que sienta emocionantes".

Por el momento ni Blake ni Baldoni se han pronunciado sobre toda esta polémica, aunque Justin sí ha mencionado a Blake durante sus entrevistas en un tono general y positivo.