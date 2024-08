BART JOHNSON POR ROMPER EL CÍRCULO

El cuñado de Blake Lively la defiende de las críticas por It Ends With Us: "La verdad aún no ha salido a la luz"

Mientras Blake Lively enfrenta una oleada de críticas por su papel en Romper el círculo (It Ends With Us), su cuñado alza la voz en su defensa. Con un mensaje claro y emotivo, intenta ofrecer una nueva perspectiva sobre la actriz y su compromiso con la película.