Blake Lively se anota un tanto en la batalla legal con Justin Baldoni: gana la moción que protegerá a Taylor Swift

Blake Lively ha logrado una victoria parcial en su batalla legal contra Justin Baldoni, director y coprotagonista de It Ends with Us.

El juez del caso Lewis Liman ha concedido la solicitud de la actriz para mantener en privado cierta información durante la fase de descubrimiento del juicio, clasificándola como "solo para los ojos de los abogados".

El caso ha llamado la atención debido a la implicación de múltiples famosos y publicistas. Lively y su equipo legal argumentaron que la exposición de material confidencial podría causar un "daño irreparable", ya que incluiría mensajes personales con amigos famosos como Taylor Swift, y al parecer ahora también Hugh Jackman. Baldoni y su equipo aceptaron que cierta información debía permanecer en privado, pero insistieron en que sus clientes tuvieran acceso a ella.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

En su resolución, el juez Liman ha dictado a favor de conceder la moción a Lively: "Estos casos involucran tanto a competidores de negocio como acusaciones de daño sexual. El descubrimiento necesariamente incluirá información confidencial y sensible, tanto comercial como personal. El riesgo de divulgación es grande".

No obstante, la decisión del juez no supone una victoria total para Lively. Solo la información que sea considerada "altamente probable" de causar un daño "significativo" será protegida bajo esta orden. Esto implica que parte del material solicitado podría finalmente ser revelado en el juicio.

Un portavoz de Lively celebró la resolución, afirmando: "Hoy, el tribunal rechazó las objeciones de las partes de Wayfarer e impuso las protecciones necesarias para garantizar el libre flujo de material de descubrimiento sin riesgo de intimidación de testigos ni daño a la seguridad de ningún individuo. Con esta orden en vigor, la Sra. Lively continuará con el proceso de descubrimiento para obtener más pruebas que demuestren sus reclamaciones ante el tribunal".