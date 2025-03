Blake Lively asegura que ha sentido "el amor" de la gente tras su reaparición: "La mejor sensación"

Blake Lively ha reaparecido en el estreno de su nueva película, Otro pequeño favor, que protagoniza junto a Anna Kendrick en SXSW. Durante este evento se ha podido ver a la actriz aparentemente feliz y sonriente mientras atendía a sus fans y a la prensa. De hecho, se lanzó a hablar por primera vez públicamente tras el estallido de su batalla legal con su coprotagonista de It Ends With Us, Justin Baldoni.

Esta aparición pública ha causado revuelo, ya que se rumorea que Kendrick y Lively no mantienen una buena relación tras el rodaje de la película. Estos rumores han cobrado fuerza en los últimos días, especialmente después de la peculiar reacción de Kendrick cuando le preguntaron sobre su experiencia al volver a trabajar con Lively.

Pero a pesar de todo el drama que rodea ahora mismo su vida, la estrella de Gossip Girl ha querido compartir en sus redes sociales todas las emociones y la gratitud que ha sentido durante el estreno de su próximo proyecto que estará disponible en Prime Video el próximo 1 de mayo.

"Ver el estreno de Otro pequeño favor en SXSW fue como un concierto de rock", escribe junto a varias fotos a modo de carrusel del evento. "Gracias al mejor público. Texas lo da todo".

"Hacer esta película ya fue un regalo, cada elemento de ella", añade. "Compartirla con todos ustedes y sentir el amor que nos han dado fue la mejor sensación. Gracias por recibirnos, Austin".

Concluye su mensaje escribiendo: ¡Sí, es látex!, haciendo referencia al material de su vestido rosa de Renée Masoomian que lució durante la alfombra roja.

Blake Lively en la premier de Otro pequeño favor | Getty Images

Según ha informado Page Six, se podía ver a la actriz tranquila durante su paseo por la alfombra roja, aunque parecía notarse una tensión entre ella y Kendrick. Pero ante estos rumores de una posible disputa entre ambas, el director de la película, Paul Feig, ha respondido desmintiendo cualquier especulación.