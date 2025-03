Justin Baldoni contraataca: acusa a la publicista de Blake Lively de hacerle "chivo expiatorio" para "escapar de su ira"

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, protagonistas de It Ends With Us, no tiene fin. Cada día se conocen datos nuevos sobre el proceso legal que se está desarrollando de cara al juicio donde se verán las caras el año que viene tras haberse demandado mutuamente.

Ahora, la publicista de Lively, Leslie Sloane, se encuentra en el centro del conflicto tras haber presentado una moción para que se la excluya de la demanda. Baldoni se niega a dejar fuera del caso a Sloane, quien representa a figuras de Hollywood como Blake Lively y Ryan Reynolds.

A pesar de que el mes pasado Sloane intentó desvincularse, el equipo legal de Baldoni presentó el 6 de marzo nuevos documentos para oponerse a su solicitud de desestimación.

Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni por separado en la premiere de It Ends With Us | Gtres/Cordon Press

Según los abogados de Baldoni, Sloane y su empresa, Vision PR, no fueron simples observadores en el caso. En la nueva presentación legal, se alega que "el equipo de Sloane desempeñó un papel activo e integral en una conspiración para causar daño a Wayfarer", productora de Baldoni y parte de la demanda.

Los abogados sostienen que Sloane trabajó junto a Lively, Reynolds e incluso con The New York Times para convertir a Baldoni y su equipo en los responsables de la crisis pública de Lively. "En un intento desesperado por salvar la reputación de Lively y escapar de su ira, Sloane conspiró para hacer que Wayfarer fuera el chivo expiatorio", acusan.

El equipo legal de Baldoni, en su nueva presentación ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, alega que Sloane pasó meses filtrando historias falsas y perjudiciales a los medios: "Sobre la base de la información disponible, el equipo de Sloane trabajó durante meses dejando pistas y sugerencias de acusaciones siniestras al público, mientras en secreto difundían falsedades difamatorias a cualquier periodista dispuesto a escuchar". Según ellos, esta estrategia causó "daños incalculables" tanto a Baldoni como a su productora, Wayfarer Studios.

En respuesta, la abogada de Sloane, Sigrid McCawley, emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones: "Leslie Sloane y su empresa Vision PR fueron arrastradas a esta demanda en un intento por desviar la atención de graves acusaciones de acoso sexual y represalias sistemáticas".

"La ironía no se nos escapa: Baldoni y su equipo han acusado injustamente a Leslie Sloane de participar en la misma conducta indebida de la que ellos mismos están acusados", recuerda, pues Lively le acusa de haber orquestrado una campaña para destruir su reputación.