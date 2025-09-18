Billy Zane se sincera sobre su encuentro con Leonardo DiCaprio 28 años después de Titanic

Titanic se estrenó en 1997 con Leonardo DiCaprio en la piel del joven Jack Dawson. El contrapunto del personaje de Leo era el interpretado por Billy Zane, quien encarnaba al millonario y estirado Caledon Hockley, quien era el novio de Rose (Kate Winslet).

Después de 28 años de su estreno Leonardo DiCaprio y Billy Zane se volvían a encontrar en público durante el estreno en Los Angeles de la última película de DiCaprio, Una batalla tras otra.

Ahora, Zen ha hablado sobre cómo fue volver a ver a su compañero: "¡Fue un encuentro divertido!", explica al programa Today.

"Su nueva película es maravillosa, Una Batalla Tras Otra. Es genial", continuaba.

Leonardo DiCaprio y Billy Zane (Titanic) en la premiere de One Battle After Another | Reuters

"Y cada vez es más bueno. Es genial ver su trabajo. Todos en esa película son geniales. Y reencontrarme con él en la alfombra roja del Chinese. Seguro que nos hemos visto mucho desde la película, pero desde entonces, creo que fue nuestro estreno [de Titanic ], no habíamos pasado tiempo frente a ese edificio, y supongo que eso fue lo que emocionó a mucha gente", ha dicho sobre su reunión.

Billy Zane acudió al programa a hablar sobre su película Waltzing with Brando, donde interpreta a la layenda de Hollywood Marlon Brado, con quien tiene una parecido físico increíble.

Sinopsis Una batalla tras otra:

Bob, el ya acabado revolucionario (DiCaprio) existe en un estado de paranoia y drogado. Sobrevive desconectado de los demás con Wilma, su enérgica y auto-suficiente hija (Infiniti). Cuando su malvado archienemigo (Penn) reaparece al cabo de 16 años y ella desaparece, el ex radical lucha para encontrarla. Tanto la hija como el padre tienen que luchar contra las consecuencias del pasado de éste.