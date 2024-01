Barry Keoghan (Saltburn) sufrió una infección carnívora por la que casi le amputan el brazo

Barry Keoghan se ha convertido en uno de los rostros de Hollywood del momento. El actor irlandés ha conseguido en los últimos años ser uno de los intérpretes más solicitados de la industria y, poco a poco, su carrera ha ido en ascenso.

A sus espaldas Keoghan lleva un Premio BAFTA, una nominación a los Oscar y dos nominaciones en los Globos de Oro. Habiendo entrado en la treintena, el joven actor puede presumir de palmarés y de papeles elogiados por la crítica.

Ha participado en cintas como Dunkerque, Calm with Horses o The Green Knight. En el año 2022 fue cuando consiguió sus premios y nominaciones por su papel en la película The Banshees of Inisherin, pero este actor es polivalente y también ha participado en series de televisión. Las más destacadas son Chernobyl y Top Boy.

Saltburn es el nuevo y último proyecto del actor. Keoghan protagoniza esta cinta interpretando a Oliver Quick, un estudiante becado en Oxford que quiere hacerse amigo de un chico rico y atractivo llamado Felix Catton, interpretado por Jacob Elordi.

Barry Keoghan como Oliver Quick en Saltburn | Prime Video

La película ha dado que hablar por sus fuertes escenas, pero el éxito que ha alcanzado desde su estreno ha sido enorme. De hecho, Keoghan ha acudido como nominado a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actor Drama por su papel en Saltburn.

Ahora, en una entrevista con GQ haciendo un repaso a su carrera, el actor ha hecho referencia a su primer gran papel en The Banshees of Inisherin. Echando la vista atrás, ha confesado que vivió duros momentos antes de empezar a rodar las escenas de la película.

Según ha contado Keoghan, sufrió un caso de fascitis necrotizante o infección carnívora. Ante esto, los médicos consideraron la posibilidad de amputarle el brazo para parar la infección.

Kerry Condon como Siobhan Suilleabhain y Barry Keoghan como Dominic Kearney en The Banshees of Inisherin | Cordon Press

Este tipo de infección es bacteriana y puede causar la muerte. Las bacterias en cuestión entran en la piel a través de heridas de todo tipo: cortes, picaduras, quemaduras... Sobre la posibilidad de que fuese a morir, el actor ha contado lo que le contestaron los médicos: "Bien, no lo sabemos". Este fue un momento muy duro para el actor porque, además de estar jugándose la vida, se jugaba su participación en The Banshees of Inisherin por lo cercana que estaba la fecha del rodaje.

Pero el director de la cinta acudió al hospital a visitarlo y explica cómo Barry no le dio mucha importancia y aseguró que estaría en el rodaje: "No estoy seguro de si estaba tomando muchos medicamentos, pero pareció ignorarlo", explica McDonagh.

"Estábamos sólo a cuatro días del rodaje y su brazo estaba hinchado. Pero él dijo: Sí, no, voy a estar bien, te veré el martes. Fui al hospital pensando: Mierda, ¿va a morir? Y mucho menos, ¿va a hacer la película? Pero salí de allí lleno de energía y deseando que llegue.

Sin duda, para llegar a lo más alto la vida a veces pone en situaciones extremas. En este caso, una situación de vida o muerte. Lo bueno es que Barry Keoghan se ha recuperado satisfactoriamente de este susto sin necesidad de perder el brazo y el público ha podido seguir disfrutando de su talento.