Avalancha de acusaciones de actores contra Bill Murray tras dejar "horrorizada" a una joven por su "conducta sexual"

Fue en abril cuando las acusaciones empezaron a caer sobre Bill Murray. Un aluvión de críticas le cayeron y derivó en una investigación por su "comportamiento inadecuado" durante el rodaje de 'Being Mortal'.

Varias acusaciones habían llegado a oídos de la productora. Acusaciones que señalaban al protagonista de 'Cazafantasmas' de haber realizado una serie de tocamientos no consentidos a varias mujeres del equipo.

Al llegar las quejas, la película fue suspendida indefinidamente y un mes después de ello Bill Murray pronunció sus primeras palabras.

"Hice algo que pensé que sería divertido, pero no fue tomado así. La compañía queria hacer lo correcto, así que querían comprobarlo todo, investigarlo y por eso pararon la producción", dijo entonces.

En ese momento el aclamado actor estaba centrado en buscar "la reconciliación" después de haber sido "tan insensible".

Nuevas acusaciones contra Bill Murray

Sin embargo, 'Puck' ha sacado a la luz nuevas acusaciones que vuelven a señalar a Bill Murray. En el informe presentado el actor habría pagado hasta cien mil dólares a una mujer del equipo "mucho más joven" que él por haberla besado y haberse montado a horcajadas sobre ella en el set. Según el medio, la joven estaba "horrorizada" porque sus acciones "eran completamente sexuales".

Además, según publica 'Deadline', esta semana han llegado más acusaciones sobre el actor y humorista de Hollywood. Así, Geena Davis ha publicado en sus memorias algunos de sus malos recuerdos junto a Murray.

Cuenta que quien fue su co-protagonista en 'Quick Change' le "insistió" en darle un masaje en la espalda con una máquina. Al final, tras rechazarlo varias veces, cedió para no montar una escena. Además, la actriz ha hecho hincapié en que en el mismo rodaje le gritaba delante de "más de 300 personas".

Otra persona que habló de los altercados con Bill Murray fue Lucy Liu quien dijo que el actor le lanzó una retahíla de insultos inapropiados.

Por otro lado, Seth Green dijo que cuando él tenía 9 años Murray montó un numerito porque el pequeño estaba sentado en "su silla": "Me cogió por los tobillos, me sostuvo bocabajo, me puso encima de un cubo de basura y me dijo 'La basura va al cubo de la basura'"

