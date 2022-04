La investigación apunta que Bill Murray habría tocado sin consentimiento a mujeres en set

Hace unos días salía a la luz que el actor Bill Murray estaba siendo investigado por "comportamiento inapropiado" durante el rodaje de 'Being Mortal', su última película junto a Seth Rogen y Aziz Ansari.

Desde la productora aseguraron que comenzaron a investigar el asunto tan pronto lo supieron: "Al final de la semana pasada, nos llegó una queja e inmediatamente la investigamos. Después de revisar las circunstancias, se ha decidido que la producción no puede continuar en este momento", confirmó.

La película ha sido suspendida indefinidamente. 'Being Mortal' iba a ser el primer largometraje de dirección de Aziz Ansari. Ahora su estado está en el aire, y muchos están tratando de averiguar qué sucedió.

Según los últimos informes, se han revelado nuevos detalles sobre la naturaleza del comportamiento de Bill Murray.

La causa de la denuncia a Bill Murray

Según PageSix, la denuncia contra Murray se deriva de algunos tocamientos no deseados a mujeres del equipo de grabación, así como del elenco.

La fuente explica que la conducta de Bill Murray era demasiado cercana, lo que incomodó a algunas mujeres: "Puso un brazo alrededor de una mujer, le tocó el cabello, le tiró de la coleta…Hay una línea muy fina".

Otra fuente cercana al medio asegura que Bill Murray "ama a las mujeres y le encanta coquetear, disfruta de la poesía y el romance, siempre está coqueteando, pero siempre envuelto en comedia. No está claro si se pasó de la raya".

Selena Gomez y Bill Murray | Getty Images

Por el momento, los abogados de Murray ni el propio actor han hecho ningún tipo de declaración oficial al respecto.

No es la primera vez que le ocurre algo parecido a Bill Murray

Esta no es la primera vez que Bill Murray es acusado de malas prácticas en el set. Sus roces con Lucy Liu durante 'Los Ángeles de Charlie' fueron revelados por la actriz: "Bill empezó a insultarme, pero no voy a entrar en detalles, pero él seguía y seguía".

"Yo estaba en plan: 'Guau, parece que me está mirando directamente a mí'. No podía creer que fuese a mí, porque no tenía nada que ver con las cosas importantes en aquel momento", contó la intérprete el año pasado.

'Los ángeles de Charlie' | Columbia Pictures

