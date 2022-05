El rodaje de 'Elvis' no fue fácil para sus protagonistas. Tom Hanks fue uno de los primeros actores en contagiarse de covid-19 cuando la pandemia comenzó a azotar al mundo entero. El actor tuvo que guardar la cuarentena en Australia, donde se estuvo rodando a comienzos de 2020 el biopic sobre el Rey del Rock.

Sin embargo, a pesar del contratiempo y del aplazamiento de la filmación, Austin Butler se quedó en el país oceánico para seguir recopilando información sobre Elvis Presley.

La dedicación del actor ha sido tal que hasta la hija del cantante ha destacado su interpretación por encima del resto: "Su actuación no tiene precedentes y finalmente se hace con precisión y respeto. (Si no gana un Oscar por esto, me comeré mi propio pie)".

Sin embargo, si el comienzo de la producción fue accidentado, el final no lo fue menos y el intérprete de 30 años ha revelado a GQ que fue hospitalizado de urgencia tras terminar el rodaje.

Tal y como ha recordado, Butler colapsó: "Me desperté a las cuatro de la mañana con un dolor insoportable y me llevaron de urgencia al hospital".

"Mi cuerpo comenzó a apagarse el día después de que terminara 'Elvis'", ha admitido. Y es que, el intérprete sufrió un virus con unos síntomas parecidos a la apendicitis, lo que le dejó una semana postrado en la cama.

Austin Butler en 'Elvis' | Warner Bros.

Austin Butler, avergonzado de sus inicios, casi deja la actuación

La estrella pasó por series juveniles como 'iCarly', 'Hannah Montana' o 'Zoey 101', las cuales no le dejaron buen sabor de boca, según confesó a Vogue: "Estaba un poco avergonzado por algunas de las cosas que tenía que hacer, pero tenía que comenzar por alguna parte. Así que decidí tratar cada uno de estos trabajos como una forma de crecer".

Incluso, Butler meditó dejar la actuación por temor a estancarse. Ahora, sus fans podrán disfrutar de su actuación en cines a partir del próximo 24 de junio en 'Elvis', dirigida por Baz Luhrman.