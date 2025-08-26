Zoe Kravitz, pillada con Harry Styles en Roma días después de su cariñoso encuentro con Austin Butler

Zoe Kravitz ha tenido una vida muy seguida por los medios desde la ruptura de su compromiso con Channing Tatum en octubre de 2024.

La actriz ha sido vinculada con varias figuras del entretenimiento, siendo el más reciente su compañero de película Austin Butler, con quien protagoniza Caught Stealing.

Sin embargo, unas nuevas imágenes dejan ver a Kravitz junto al cantante británico Harry Styles paseando juntos por las calles de Roma, desatando rumores de un posible romance que mantienen a sus seguidores atentos a cada detalle.

El video, obtenido por una fan, muestra a los artistas caminando. Ambos llevaban gafas de sol oscuras mientras Zoe se agarraba del brazo de Harry luciendo relajados y sonrientes.

Este encuentro se ha producido poco después de que Kravitz fuera vista en un bar de París en un cálido abrazo con un hombre que parecía ser Butler, lo que ha generado confusión entre losseguidores sobre su vida romántica.

Zoe ha consolidado su nombre en Hollywood con papeles destacados en películas como Animales Fantásticos y la serie High Fidelity, así como en su rol como Catwoman en The Batman (2022).