El emotivo homenaje a Diane Keaton en el desfile de Vogue World 2025

La actriz y emblemático ícono de estilo Diane Keaton falleció a principios de este mes a los 79 años por neumonía, dejando un legado imborrable tanto en el cine como en la moda.

Reconocida por sus papeles en clásicos como Annie Hall (1977) o El Padrino (1972), Keaton no solo conquistó al público con su talento como actriz, sino también con su estilo único, que rompió moldes y marcó una época.

Coincidiendo con el desfile Vogue World: Hollywood 2025, la famosa revista rindió homenaje a la actriz durante el evento.

Escena de la película 'Annie Hall' de Woody Allen | Agencias

La pasarela se llenó de referencias a su icónica estética, incluyendo una recreación del emblemático look de Annie Hall, en un tributo que ha puesto en valor como Keaton transformó la moda femenina en una expresión de personalidad y libertad.

En el desfile, celebrado en los estudios de Paramount Pictures en Los Ángeles, la modelo Betsy Gaghan evocó la estética emblemática de Keaton en la película Annie Hall al desfilar con una recreación de Ralph Lauren: con traje masculino, sombrero de ala ancha y corbata de lunares.

La pasarela dedicó un momento especial a su figura al atenuar las luces, proyectar una versión en sepia de la escena y reproducir la canción Seems Like Old Times, interpretada por la actriz al final de Annie Hall, mientras Gaghan avanzaba con su atuendo.

El diseñador Ralph Lauren, que ha trabajado con Keaton y cuyos diseños formaron parte de Annie Hall, dijo en el libro de la actriz de 2024, Fashion First: "A menudo se me atribuye haber vestido a Diane en su papel ganador del Oscar en Annie Hall. Eso no es cierto. El estilo de Annie era el estilo de Diane".