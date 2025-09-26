Las críticas a Michael Douglas por llamar "hermana" a su mujer Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se conocieron a principio de los años 90, se casaron en el 2000 y a día de hoy forman una de las parejas más sólidas de Hollywood.

A pesar de la diferencia de edad de 25 años, ambos han construido una familia, junto a sus hijos Dylan y Carys, basada en el cariño, el respeto y un sentido del humor compartido.

Curiosamente, la pareja comparte más que una larga historia juntos: la fecha de su cumpleaños, el 25 de septiembre. Michael ha cumplido 81 años, mientras que Catherine ha celebrado sus 56.

Ambos se han dedicado una publicación en redes sociales felicitándose mutuamente el día, pero el texto que Michael le ha escrito a su mujer ha generado debate entre sus fans.

"Para mi hermana de cumpleaños. ¡Qué alegría celebrar otro año contigo! Felicidades por tu espectacular partido en la Celebrity Ryder Cup. Feliz cumpleaños al amor de mi vida", comentaba el actor de Instinto básico en el pie de foto.

Ha sido ese inicio, en el que Douglas se refería a Zeta-Jones como "hermana", lo que ha generado controversia entre los seguidores de la pareja: "¿Acabas de llamar hermana a tu esposa? ¿O estoy loco?", comentaba un usuario.

Sin embargo, también ha habido otros comentarios de fans sorprendidos por la casualidad de que la pareja cumpliese años el mismo día.

Por su parte, la intérprete de La máscara del Zorro escribía en su publicación: "¡Feliz cumpleaños Michael! ¡Compartir este día especial contigo es algo único!".

Ignorando los comentarios en las fotos compartidas por su marido, Catherine le respondió diciendo: "Feliz cumpleaños cariño. No puedo pensar en alguien mejor con quien compartir cumpleaños".

Este año hay un número muy significativo en la relación de la pareja: es 2025, tienen una diferencia de edad de 25 años, cumplen años el 25 de septiembre y van a hacer 25 años de casados.