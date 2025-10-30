Carys Douglas rescata este vestido de hace 20 años de Catherine Zeta-Jones y es idéntica a su madre

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas forman una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, y fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos Dylan Michael Douglas, en el años 2000, y Carys Zeta Douglas, en 2003.

Carys, a sus 22 años, ya ha llamado la atención por su asombroso parecido con su madre, y es que comparte con ella los rasgos marcados y la elegancia natural.

Aunque ha crecido lejos del foco mediático, la joven, graduada en cine y Relaciones Internacionales por la Universidad de Brown, ha comenzado a abrirse paso en el mundo del entretenimiento y la moda empezando por acompañar a sus padres a eventos.

La hija menor de los actores ha acudido con su padre a la gala PAC NYC Iconos de la Cultura, donde además ha deslumbrado con un vestido vintage de tirantes negros de encaje que su madrellevó hace dos décadas, durante la ceremonia de inducción en el Rock & Roll Hall of Fame en 2005.

Las publicaciones que ponían en común las fotos de madre e hija con el mismo outfit se han llenado de comentarios de seguidores alabando su belleza y el parecido con su madre: "Es tan guapacomo su madre", escribía un usuario.

Mientras Catherine lo combinó originalmente con stilettos de flecos, un bolso de mano y joyas de diamantes, Carys ha optado por una interpretación más contemporánea y le ha añadido un zapato negro clásico, pendientes con detalles en rojo y maquillaje discreto.

"Me encanta la ropa vintage. No me gusta mucho comprar. No me interesa la moda rápida, simplemente por razones de sostenibilidad", comentó en una entrevista con People. "Me siento muy afortunada de tener un armario maravilloso del que puedo elegir", reconoció refiriéndose al de Catherine.

Además, esta no es la primera vez que Zeta Douglas saca provecho del impresionante vestidor de su madre, y una de las tantas otras veces fue para su 21 cumpleaños, cuando la joven lució el mismo vestido que su madre llevó en los MTV Movie Awards de 1999.