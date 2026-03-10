Karla Sofía Gascón se compara con Timothée Chalamet tras su polémica con el ballet y la ópera: "Mucha suerte con los premios"

Timothée Chalamet continúa recibiendo críticas después de afirmar que el ballet y la ópera son disciplinas que se intentan "mantener vivas aunque ya no le importen a nadie". Sus palabras, pronunciadas durante un evento organizado por Variety y CNN, han provocado reacciones dentro y fuera del mundo de las artes escénicas, y ahora también han llegado desde Hollywood.

Una de las últimas en reaccionar ha sido Karla Sofía Gascón. La actriz ha compartido en sus historias de Instagram un meme en el que aparece el personaje de Chalamet en Marty Supreme hablando por teléfono con su personaje en la película de Jacques Audiard, Emilia Pérez.

Karla Sofía Gascón vía Instagram | Instagram Karla Sofía Gascón

El meme simulaba una conversación en la que el actor preguntaba si lo dejarían pasar por la alfombra roja de los Oscar, en referencia a la polémica que rodeó a Gascón el año pasado tras la reaparición de antiguos mensajes en su cuenta de X.

La actriz ha acompañado la publicación con un comentario irónico dirigido a Chalamet: "¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim", ha escrito en su historia.

Timothée Chalamet en el almuerzo de nominados de los Oscar | Gtres

Después ha añadido otra frase con tono sarcástico: "Además, me encantan las zapatillas de ballet y he visto El Fantasma de la Ópera diez veces. No sé si eso cuenta para algo. Mucha suerte con los premios".

En un texto más pequeño, Gascón también ha comparado su propia controversia con la del actor, sugiriendo que la reacción del público ha sido diferente en ambos casos.

La actriz ya había estado en el centro de la polémica el año pasado tras salir a la luz antiguos controvertidos mensajes en redes sociales. Tras las críticas, se disculpó públicamente y finalmente no caminó por la alfombra roja de los Oscar en 2025, aunque sí asistió a la ceremonia.

Karla Sofía Gascón en los Premios César 2025 | Reuters

Mientras tanto, las palabras de Chalamet siguen generando reacciones en el mundo cultural. Varias compañías de ópera y ballet han respondido defendiendo la vigencia de estas disciplinas, y personalidades de distintos ámbitos han criticado el comentario del actor.

Todo esto llega justo cuando la temporada de premios está en su fase final, un momento especialmente sensible para cualquier candidato al Oscar. En Hollywood, donde la imagen pública puede influir en el clima que rodea a los votantes, la controversia se ha convertido en un nuevo obstáculo para Chalamet en los últimos días de la carrera hacia la estatuilla.