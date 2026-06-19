Armie Hammer compara su caída en Hollywood con ser crucificado: "Los clavos estaban en mis manos"

Armie Hammer vuelve a hablar de uno de los capítulos más polémicos de su vida. El actor, cuya carrera quedó prácticamente paralizada después de las acusaciones de agresión sexual y la filtración de unos mensajes con fantasías sexuales extremas en 2021, asegura que llegó a sentirse como alguien que ya estaba condenado públicamente.

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, Hammer recuerda cómo vivió aquellos meses en los que pasó de ser una de las estrellas con más promesa de Hollywood a desaparecer prácticamente de la industria.

Todo estalló cuando una expareja lo acusó de agresión sexual y aseguró que la había violado de forma "violenta" durante "más de cuatro horas". Poco después salieron a la luz una serie de mensajes privados filtrados por otra exnovia, Efrosina Angelova, que supuestamente incluían referencias a violación, violencia física y psicológica e incluso fantasías relacionadas con el canibalismo.

La polémica tuvo consecuencias inmediatas para el actor. Aunque la Fiscalía de Los Ángeles investigó el caso, en 2023 concluyó que no existían pruebas suficientes para presentar cargos contra él.

Ahora, Hammer cuenta que su padre, Michael Hammer, quería plantar cara a las acusaciones desde el primer momento. Armie viene de una familia de dinero y poder donde no son ajenos a los escándalos, como dejó claro el documental House of Hammer.

"Estaba furioso", recuerda. "Quería pasar al ataque".

Sin embargo, el actor tenía una visión muy diferente de la situación. Por aquel entonces se encontraba en las Islas Caimán y asegura que cualquier intento de defenderse públicamente era inútil.

"Le dije: 'Ya estoy en la cruz. Los clavos están en mis manos. No voy a bajar de esta cruz hagamos lo que hagamos'. Y cuanto más me resistiera, más tiempo iba a estar ahí arriba".

Con el paso del tiempo, Hammer dice que entendió que solo podía seguir adelante aceptando lo que estaba ocurriendo.

"Aquello a lo que te resistes persiste. Aquello que aceptas se transforma", explica. "No había nada que pudiera decir para arreglar las cosas".

También reconoce que durante una temporada se obsesionó con leer todo lo que se publicaba sobre él en internet, hasta que decidió parar.

"Leía compulsivamente lo que decía la gente", cuenta. "Y llegó un momento en el que pensé: esto no me aporta nada. Casi ni siquiera es el mundo real. Me di cuenta de que podía centrarme en mí, en mis hijos, en mantenerme sano y en crecer como persona. Puedes convertir eso en tu propósito".

Aun así, Hammer admite algo de culpa sobre sus propias decisiones.

"Yo mismo me metí en estos problemas. Esto no me pasó por casualidad", asegura. "No hice lo que la gente dice que hice. Pero dejé entrar en mi vida a personas muy peligrosas y poco fiables, y también hice enfadar a gente de mi entorno. Y aquí estamos".

El actor también reconoce que no atravesaba precisamente su mejor momento antes de que estallara el escándalo.

"Recuerdo perfectamente el estado emocional y mental en el que estaba antes de que ocurriera todo esto. Las personas sanas no actúan como yo estaba actuando", afirma. "Me habría gustado afrontar todo esto de una forma un poco más amable. Pero al final, te toca lo que te toca".

En su vida personal, su exmujer, Elizabeth Chambers, pidió el divorcio en 2020, meses antes de que las acusaciones de abuso, violación y las polémicas fantasías atribuidas al actor salieran a la luz. El divorcio quedó cerrado definitivamente en 2023.

Curiosamente, el tiempo parece haberle dado la razón. Hammer supo que tenía que agachar la cabeza en aquel momento, pero también que la tormenta acabaría pasando. Cinco años después, vuelve a conceder entrevistas y a ocupar titulares. No está claro hasta dónde llegará su regreso, pero sí que, en Hollywood, algunas caídas parecen menos definitivas que otras...