Anna Faris genera preocupación entre los fans tras aparecer en la alfombra roja con su hijo: "Tiene la mirada perdida"

La premiere de Scary Movie 6 dejó una imagen muy poco habitual: Anna Faris reapareció en la alfombra roja acompañada de su hijo Jack Pratt. Y es que la actriz apenas ha acudido a eventos públicos junto al hijo de 13 años que comparte con Chris Pratt.

Sin embargo, más allá de las tiernas fotos madre e hijo, y el parecido que guarda el joven con sus padres, muchos usuarios en redes sociales han comentado lo cambiada que lucía la intérprete, llegando a preocupar a un buen número de fans.

El aspecto de la actriz de 49 años se ha viralizado tras un vídeo en el que se la veía algo nerviosa en el evento y haciendo muecas raras con la boca, lo que ha hecho saltar las alarmas.

"La quiero mucho, pero estoy muy preocupado por su salud. Espero que esté bien", expresó un usuario en X, respondiendo al vídeo publicado por E! News.

"Me cae muy bien Anna Faris. No se parece en nada a ella. (La he visto en entrevistas anteriores y he visto su serie Mom varias veces). Tiene la mirada perdida y no puede enfocar. Su boca se ve muy rara. Espero de verdad que esté bien", indicó otro.

Anna Faris en el estreno de Scary Movie 6 | Reuters

"Lo siento mucho, no quiero ser cruel, pero espero que Anna esté bien. Parece que no está del todo presente", escribió otro usuario preocupado.

No obstante, otros optaron por dar la explicación más posible de sus extraños gestos y defender a la actriz de las críticas: "Se ve bien. Ha envejecido. No está actuando como una yonqui. Estaba tratando de asegurarse de que sus dientes no tuvieran pintalabios. Debéis dejar a esta mujer en paz y redirigir vuestra energía hacia ese hombre horrible con el que estuvo casada", ha sugerido en referencia a Chris Pratt.

Anna Faris en el estreno de Scary Movie 6 | Reuters

Cabe recordar que Faris y Pratt se casaron en 2009 y dieron la bienvenida a su hijo en 2012 antes de separarse en 2017.

Desde entonces, el actor se ha casado con Katherine, la hija de Arnold Schwarzenegger, con quien tiene otros tres hijos, y ha sido señalado en varias ocasiones por aparentemente lanzar indirectas despectivas hacia su exmujer y el hijo que tienen en común, que nació prematuro y enfrentó graves problemas de salud durante sus primeros años de vida.