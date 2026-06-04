Un mini Chris Pratt: Anna Faris reaparece en público junto a su hijo Jack, que con 13 años es clavado a su padre

No es habitual ver a Anna Faris acompañada de su hijo en eventos públicos, por eso su última aparición en la alfombra roja ha llamado tanto la atención. La actriz ha acudido al estreno de Scary Movie 6 en Los Ángeles con Jack Pratt, su hijo de 13 añosjunto a Chris Pratt.

Faris suele llevar su vida privada con bastante discreción y mantiene a Jack alejado de los focos, así que verle posar junto a ella fue toda una sorpresa para muchos fans, además de verle tan mayor.

Anna Faris y su hijo Jack Pratt | Getty

La ocasión también lo merecía. La actriz celebra su regreso a la saga Scary Movie, una franquicia a la que vuelve más de dos décadas después de su última aparición en Scary Movie 4.

Pero si alguien se llevó buena parte de las miradas fue precisamente Jack. El adolescente apareció con un elegante traje azul marino y zapatillas blancas.

Chris Pratt y Anna Faris | Gtres

Eso sí, más allá de la ropa, hubo algo que se comentó enseguida en redes sociales: el enorme parecido con sus famosos padres. Especialmente con Chris Pratt, a quien parece haber sacado tanto los hombros como la sonrisa (y el pelo rubio de ambos).

Durante el evento, la actriz, que también lucía un pelo más platino que nunca, tampoco escondió lo orgullosa que estaba de compartir el momento con su hijo. Ambos posaron juntos ante las cámaras muy cariñosos y sonrientes.