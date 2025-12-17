Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía por primera vez para crear concienciación

Angelina Jolie hizo pública en 2013 una de las decisiones más importantes de su vida al revelar que se había sometido a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora del gen BRCA1.

Esta mutación genética incrementa de forma significativa el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario, una amenaza que la actriz conocía bien por su historia familiar: su madre, Marcheline Bertrand, murió de cáncer de ovario en 2007, y otras mujeres de su entorno también habían padecido la enfermedad.

En 2015, Jolie volvió a compartir abiertamente que se había sometido a la extirpación preventiva de los ovarios y las trompas de Falopio.

Diez años después, Jolie ha mostrado por primera vez sus cicatrices de mastectomía en una portada histórica para la revista Time France.

"Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo y siempre me conmueve ver que otras mujeres comparten las suyas", decía la actriz.

"Quería unirme a ellas, sabiendo que Time Francia compartiría información sobre la salud mamaria, la prevención y el conocimiento sobre el cáncer de mama", explicaba.

"Toda mujer debería poder determinar siempre su propio proceso de atención sanitaria y disponer de la información que necesita para tomar decisiones informadas", añadía asegurando que compartiendo su experiencia en 2013 buscaba "fomentar la toma de decisiones informadas".

"Las pruebas y los exámenes genéticos deberían ser accesibles y asequibles para las mujeres con factores de riesgo claros o antecedentes familiares significativos", continuaba la intérprete de 50 años.

"Las decisiones sobre la atención médica deben ser personales, y las mujeres deben contar con la información y el apoyo necesarios para tomarlas. El acceso a las pruebas de detección y la atención no debe depender de los recursos económicos ni del lugar de residencia", insistía.

Además, en su próxima película, Couture, que se estrena el próximo 2026, Jolie encarna a una mujer con diagnóstico de cáncer de mama, un papel que conecta de forma directa con su propia experiencia personal y médica.

"Me encanta esta película porque cuenta una historia que va mucho más allá del viaje de una persona enferma: muestra la vida. Fue esta perspectiva luminosa la que me conmovió y me hizo querer interpretar este papel", contaba Angelina al medio sobre la película.