PRESENTANDO COUTURE
Angelina Jolie impacta al dejar al aire su espalda cubierta al completo de tatuajes
Angelina Jolie ha deslumbrado en la alfombra roja dejando al descubierto los impresionantes tatuajes de su espalda. La actriz se encuentra promocionando su nueva película Couture.
Además de su indiscutible talento y de una belleza que la ha convertido en uno de los rostros más icónicos de Hollywood, Angelina Jolie siempre ha destacado por sus tatuajes, una parte esencial de su identidad y de su historia personal.
Desde los primeros años de su carrera, cuando comenzaba a consolidarse como una de las promesas del cine, Jolie encontró en la tinta una forma de expresar sus creencias, amores, viajes y las etapas más significativas de su vida.
Con el paso del tiempo, su cuerpo se ha convertido en un mapa simbólico de experiencias y espiritualidad, y su espalda, en particular, es ahora una auténtica obra de arte cubierta de tinta.
En ella luce símbolos budistas y diseños sagrados tailandeses, realizados con la técnica tradicional sak yant, como recoge Briefly.
La actriz de 50 años asistía ha asistido al estreno en Roma de su nueva película Couture, donde lucía un vestido de espalda escotada que dejaba a la vista los impresionantes tatuajes de suespalda.
Entre los diseños visibles se encuentra un imponente tigre tatuado en la parte inferior, junto a inscripciones budistas que representan protección, energía y equilibrio interior.
Además, la Jolie tiene otros tatuajes como en su hombro izquierdo o en los antebrazos, donde lleva las coordenadas del lugar en el que nacieron sus hijos.
La película que ha presentado, dirigida por Alice Winocour, aborda la historia de una madre y cineasta que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer de mama mientras trabaja en una producción ambientada en la Semana de la Moda de París.
