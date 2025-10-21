Angelina Jolie impacta al dejar al aire su espalda cubierta al completo de tatuajes

Además de su indiscutible talento y de una belleza que la ha convertido en uno de los rostros más icónicos de Hollywood, Angelina Jolie siempre ha destacado por sus tatuajes, una parte esencial de su identidad y de su historia personal.

Desde los primeros años de su carrera, cuando comenzaba a consolidarse como una de las promesas del cine, Jolie encontró en la tinta una forma de expresar sus creencias, amores, viajes y las etapas más significativas de su vida.

Con el paso del tiempo, su cuerpo se ha convertido en un mapa simbólico de experiencias y espiritualidad, y su espalda, en particular, es ahora una auténtica obra de arte cubierta de tinta.

En ella luce símbolos budistas y diseños sagrados tailandeses, realizados con la técnica tradicional sak yant, como recoge Briefly.

Angelina Jolie en la premiere de Couture en Roma | Reuters

La actriz de 50 años asistía ha asistido al estreno en Roma de su nueva película Couture, donde lucía un vestido de espalda escotada que dejaba a la vista los impresionantes tatuajes de suespalda.

Entre los diseños visibles se encuentra un imponente tigre tatuado en la parte inferior, junto a inscripciones budistas que representan protección, energía y equilibrio interior.

Angelina Jolie en la premiere de Couture en Roma | Reuters

Además, la Jolie tiene otros tatuajes como en su hombro izquierdo o en los antebrazos, donde lleva las coordenadas del lugar en el que nacieron sus hijos.

La película que ha presentado, dirigida por Alice Winocour, aborda la historia de una madre y cineasta que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer de mama mientras trabaja en una producción ambientada en la Semana de la Moda de París.