America Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn apoyan públicamente a Blake Lively tras demandar a Justin Baldoni por acoso sexual

Blake Lively denunció el pasado viernes 19 de diciembre al actor Justin Baldoni por acoso sexual y coordinar una campaña de desprestigio en Internet para poner en entredicho su reputación.

Todo empezó durante el rodaje de la película It Ends With Us, protagonizada por ambos y dirigida también por Baldoni. Tras su estreno el 9 de agosto fue evidente que la relación entre Blake y su compañero estaba rota.

Pero, tras este detalle, empezaron a aparecer muchos comentarios sobre el mal comportamiento de la actriz en el rodaje que desencadenó en una oleada de odio que acabó afectando a la reputación de Blake Lively.

Así, ahora, antes de acabar el 2024 Blake ha querido dar un paso más allá a través de esta demanda con la que da un giro de 180 grados a la historia.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

La noticia ha conmocionado Hollywood y muchos son los rostros conocidos que han querido mostrar su apoyo público a Blake Lively. Entre ellas las actrices America Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn quienes han publicado un mensaje conjunto a través de sus respectivas cuentas de Instagram donde dicen:

"Como amigas y hermanas de Blake desde hace más de 20 años, nos solidarizamos con ella en su lucha contra la supuesta campaña que se ha llevado a cabo para destruir su reputación. Durante el rodaje de It Ends with Us, la vimos reunir el coraje para pedir un lugar de trabajo seguro para ella y sus compañeros en el set, y nos horroriza leer la evidencia de un esfuerzo premeditado y vengativo que siguió para desacreditar su voz. Lo más inquietante es la explotación descarada de las historias de las supervivientes de violencia doméstica para silenciar a una mujer que pidió seguridad. La hipocresía es asombrosa".

"Nos sorprende la realidad de que, incluso si una mujer es tan fuerte, célebre y tiene tantos recursos como nuestra amiga Blake, puede enfrentarse a represalias contundentes por atreverse a pedir un entorno de trabajo seguro. Nos inspira el coraje de nuestra hermana para defenderse a sí misma y a los demás. Para cualquier persona que busque más información o participe en esta importante conversación en internet, lea la denuncia legal completa en el reportaje de investigación de Megan Twohey, Mike McIntire y Julie Tate para el New York Times".

Blake Lively, America Ferrera, Amber Tamblyn y Alexis Bledel en Verano en Vaqueros | Cordon Press

Blake Lively protagonizó en el 2005 la película Sisterhood of the Traveling Pants (Uno para todas) y su posterior secuela en 2008 junto a America Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn.

Desde entonces las cuatro actrices han sido grandes amigas y siempre se han mostrado muy unidas. Prueba de ello es este comunicad con el que, una vez más, demuestran que la amistad está por encima de todo.