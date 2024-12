Sale a la luz la estrategia de Justin Baldoni para difamar a Blake Lively: Usaron a Hailey Bieber como ejemplo

Justin Baldoni está en el ojo de la polémica y poco a poco está empezando a sufrir las primeras consecuencias laborales sobre la demanda por acoso sexual que ha presentado Blake Lively en su contra.

Pero ésta parece que es solo la punta de un iceberg que esconde mucho más. Poco a poco, se están haciendo públicos más detalles de este escándalo, como la presunta campaña de desprestigio que habría orquestado el actor para sabotear la imagen pública de su coprotagonista después de que ella expusiera su mala conducta en el set de Romper el círculo.

Blake Lively y Justin Baldoni en el rodaje de Romper el círculo | Gtres

Medios como The New York Times o People están desentrañando la estrategia que supuestamente organizó el intérprete junto a su equipo de relaciones públicas y para la cual se inspiraron en el caso de Hailey Bieber.

Todo comenzó justo antes del estreno de la cinta cuando Baldoni y Jamey Heath, el productor principal, contrataron a expertos en relaciones públicas y situaciones de crisis.

Según afirma la denuncia recientemente presentada por el equipo legal de Lively, y obtenida por People, Baldoni envió una serie de mensajes de texto y correos electrónicos a la ejecutiva de relaciones públicas, Jennifer Abel, y la experta en gestión de crisis, Melissa Nathan, cuyos clientes anteriores incluían a Johnny Depp o Drake, planeando lo que Lively interpreta como una campaña para hundir su reputación.

Blake Lively en la premiere de su película It Ends with Us en Londres | Gtres

El 4 de agosto, Baldoni envió un mensaje de texto con una captura de pantalla de una publicación en X sobre Bieber, titulada: "La historia de Hailey Bieber de intimidar a muchas mujeres".

"Esto es lo que necesitaríamos", escribió Baldoni, a lo que Abel respondió: "Sí, literalmente acabo de hablar con Melissa sobre esto sobre lo que discutimos anoche sobre las redes sociales y lo digital. Centrarnos en Reddit, TikTok e Instagram".

Cabe recordar que Bieber recibió mucho odio en redes sociales por su relación con Selena Gomez, que anteriormente mantuvo un romance con Justin Bieber, marido de la influencer.

Hailey y Justin Bieber, de cena en Los Ángeles | Gtres

Según la demanda, Abel le envió un mensaje a Nathan diciendo: "Estoy teniendo pensamientos imprudentes de querer plantar esta semana partes de lo horrible que es trabajar con Blake... Solo para adelantarme", a lo que respondió Nathan que un amigo periodista suyo estaba "listo cuando nosotros lo estuviéramos".

"Sabes que podemos enterrar a cualquiera"

Los mensajes no se han quedado ahí y The New York Times ha recopilado el contenido de estos chats en los que Nathan asegura que pueden "enterrar" a quien sea.

"A los pocos días del estreno de la película, la cobertura mediática y los comentarios negativos se convirtieron en un porcentaje inusualmente alto de su presencia en línea, según una revisión forense que solicitó a un consultor de marketing de marca", a explicado el medio. De hecho, al parecer las ventas de la nueva línea de cuidado del cabello de la actriz se desplomaron.

Así, mientras Baldoni era aplaudido por su apoyo a las supervivientes de maltrato, a Lively fue acusada de ser insensible con la violencia doméstica.

Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

Tal y como ha afirmado The New York Times, un consultor de marketing, Terakeet, elaboró ​​un informe para Lively que concluía que probablemente había sido objeto de un ataque en distintas plataformas de Internet y selectivo, comparándolo con el que sufrió Amber Heard, en mitad de su juicio con Johnny Depp.

Tras analizar el índice de búsqueda de Google al nombre de Blake Lively, descubrieron que el 35% de los resultados también incluían una referencia a Baldoni.