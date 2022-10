Amber Heard se refugia con una nueva identidad en un pueblo de España con su hija y su novia

Está siendo un año especialmente complicado para Amber Heard. La actriz estadounidense protagonizó uno de los juicios más mediáticos de los últimos años contra su expareja, el también intérprete Johnny Deep. Heard fue declarada culpable de un delito de difamación y aunque declaró que presentaría una apelación contra la sentencia, aún debe pagar una multa superior a los 10 millones de euros. Una situación que ha cambiado por completo su vida, sorprendiendo ahora con su nueva residencia en España.

Heard se ha convertido en la nueva vecina de Costitx, un pueblo de Mallorca donde tiene alquilada una casa. La actriz ha declarado en diferentes ocasiones que es una enamorada de nuestro país, como demostraba hace unos meses en Madrid, y no es de extrañar que haya elegido este lugar paradisiaco nacional como nuevo lugar de residencia.

Esta información fue una exclusiva del medio 'TMZ', quien lanzó fotografías de la intérprete junto a su hija de un año y su supuesta novia Bianca Butti, con quien ya se la había relacionado antes, siendo estas las primeras imágenes que se ven de Heard en tres meses. Por el momento su carrera profesional parece haber quedado paralizada ya que no se ha contado con ella para nuevas producciones, más allá de los títulos que tiene pendiente de estreno: 'Aquaman and the Lost Kingdom' y 'In the Fire'.

Su nueva vida viene curiosamente acompañada de un cambio de identidad, pues aseguran que su casa está bajo el nombre Martha Jane Cannary. Precisamente así se llamaba un reconocido personaje histórico de finales del siglo XIX apodado Calamity Jane, quien fue conocida por ser una defensora fronteriza y exploradora profesional estadounidense, reconocida por haber luchado contra los indígenas americanos. Sin duda, un referente revolucionario que ahora parece utilizar como símil para empezar un nuevo camino.

No obstante, por mucho que Amber quiera mantenerse fuera del foco mediático, es una figura pública reconocida por la serie de polémicas que acumula. Su juicio está siendo de nuevo muy comentado, pues acaba de estrenarse una película basada en su procedimiento judicial: 'Hot Take: The Depp/Heard Trial' una producción original de la plataforma Tubi. Puedes ver más información sobre este proyecto en el vídeo de arriba.

