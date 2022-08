Después de prescindir de su abogada Elaine Bredehoft, quien fue duramente criticada, y tras perder el juicio contra Johnny Depp, Amber Heard tiene un nuevo equipo legal formado por dos abogados para el procedimiento de apelación.

Aunque mantiene a Ben Rottenborn, esta vez, contará con David L. Axelrod y Jay Ward Brown de 'Ballard Spahr' para presentar nuevas pruebas que no aparecieron en el famoso y polémico juicio contra su exmarido. Estos dos abogados defendieron con éxito a The New York Times contra la demanda por difamación de Sarah Palin a principios de este año.

Hace unas semanas salieron a la luz documentos e información que habían sido rechazados por la jueza y que contenían datos exclusivos de ambos actores, como puedes ver en el vídeo de arriba. Ahora, Amber Heard considera que el caso y las pruebas necesitan ser revisadas de nuevo.

Johnny Depp y Amber Heard | Gtres

Según informa EW, un portavoz de la actriz comunicaba la decisión de su cliente de contar con una nueva representación: "Un tribunal diferente justifica una representación diferente, particularmente porque ahora está saliendo a la luz tanta evidencia nueva".

El mes pasado Amber Heard intentó llevar a cabo una moción que anulara el juicio, pero que fue rechazada. Por esta razón, sus abogados presentaron una apelación del veredicto asegurando, tal y como dice el portavoz de Amber, que "la Corte cometió errores que impidieron un veredicto justo de acuerdo con la Primera Enmienda".

Por su parte, el mismo medio comunicó que Elaine Bredehoft seguirá cooperando con Amber: "Le he prometido a Amber y su equipo de apelaciones mi completa cooperación y asistencia a medida que avanzan en el camino hacia el éxito", dijo.

A su vez, el portavoz de Johnny Depp afirmó que siguen confiando en el caso y en que el veredicto "se mantendrá". "El jurado escuchó la amplia evidencia presentada durante el juicio de seis semanas y llegó a un veredicto claro y unánime de que la acusada misma difamó al Sr. Depp en múltiples instancias".

