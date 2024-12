Amber Heard habla sobre la demanda de Blake Lively tras contratar Justin Baldoni al equipo de Johnny Depp: "Lo he vivido"

La demanda de Blake Lively a Justin Baldoni por acoso sexual en el set de It Ends With Us y por iniciar una campaña para destruir su reputación ha sido la noticia más sonada del final de este 2024.

Blake Lively ha recibido muchos apoyos en Hollywood como sus amigas y compañeras de la película Sisterhood of the Traveling Pants (Uno para todas).

Amber Heard durante el veredicto | YouTube Law&Crime

Otro de los rostros conocidos que se ha pronunciado en las últimas horas ha sido la actriz Amber Heard, que estuvo envuelta en un juicio contra su exmarido, Johnny Depp, por un asunto relacionado, y afirmó: "Lo he vivido de primera mano".

"Las redes sociales son la personificación absoluta del clásico dicho una mentira recorre medio mundo antes de que la verdad pueda ponerse las botas", sostuvo en declaraciones a la cadena NBC News.

Heard se pronunció, entre otras cosas, porque la gestora de crisis, Melissa Nathan, que según la demanda de Lively habría contratado Baldoni, fue la misma que Depp contrató durante su juicio contra la que fue su pareja.

Johnny Depp y su abogada Camille Vasquez en el juicio contra Amber Heard | Gtres

Amber Heard y Johnny Depp estuvieron casados desde el año 2015 hasta el 2017, trs su divorcio la pareja vivió una guerra abierta en la que se enfrentaron en varios juicio, el último y más mediático fue en 2022 donde el actor denunció a Heard por difamación.

Tras la resolución del juicio donde el juez dio la razón a Johnny Depp, Amber Heard se retiró de Hollywood y ahora vive en Madrid junto a su hija y está esperando su segundo hijo.