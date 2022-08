'After. Amor Infinito': Entrevistamos a Hero Fiennes-Tiffin y nos confiesa qué sintieron los personajes al acabar el rodaje

El éxito internacional de 'After', continúa con 'After. Amor Infinito'. A pesar de que creíamos que la saga llegaría a su fin con esta cuarta película, recientemente Hero Fiennes-Tiffin ha sorprendido confirmando que habrá una quinta y última parte con 'After. Aquí acaba todo'. Este drama romántico coprotagonizado también por Josephine Langford, llegará a la gran pantalla el 26 de agosto y próximamente en Amazon Prime Video, donde se pueden encontrar las entregas anteriores.

La historia entre Hardin y Tessa, los personajes principales de 'After', podría llegar a su fin. Su amor complicado se verá en una nueva encrucijada donde tendrán que decidir si deben luchar por su relación o si por el contrario, es hora de que cada uno tome distintos caminos.

El fenómeno 'After' está basado en las novelas de Anna Todd, cuya adaptación a la gran pantalla ha hecho que miles de fans siguieran desde la primera entrega, 'After. Aquí empieza todo', cada una de las nuevas películas que han conformado esta saga desde 2019.

Las películas posteriores, 'After. En mil pedazos' y 'After. Almas Perdidas', nos mostraban cómo su amor iba madurando a medida que lo hacían sus personajes también. Aún así, es una relación repleta de vaivenes sentimentales, pasión e intensidad que han marcado cada uno de los filmes.

Después de pasar tanto tiempo juntos, hemos hablado con Hero en su reciente visita a España para que nos contara cómo ha sido la despedida de todo el elenco de 'After', ya que la última película también la han acabado de rodar, y qué sintieron al acabar de grabar. En el vídeo de arriba podrás averiguarlo.

Así es 'After. Amor Infinito'

El amor de Tessa y Hardin nunca ha sido fácil. Mientras él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle y sufre una tragedia.

Tessa es la única capaz de entenderle y calmarle... él la necesita, pero ella ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad. Deberá plantearse si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él, o si ha llegado el momento de pensar solo en ella.

Si quieren que su amor sobreviva, primero tendrán que trabajar en sí mismos.

