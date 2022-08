'After. Amor Infinito': Todo lo que debes saber del final de la historia de Tessa y Hardin

El drama romántico 'After' llega a su fin con el estreno de la cuarta película, 'After. Amor Infinito' y cuyo tráiler puedes ver arriba. La historia entre Hardin y Tessa, basada en las novelas de Anna Todd, se despide así de sus fans quienes, desde el lanzamiento de la primera parte en 2019, 'After: Aquí empieza todo', elevaron al éxito a sus protagonistas.

El romance interpretado por Hero Fiennes-Tiffin (Hardin) y Josephine Langford (Tessa) arrasó internacionalmente y, concretamente en España, donde llegó a recaudar en total más de 8 millones en taquilla.

'After' relata un amor complicado que tuvo un giro de reparto cuando los productores de la película se vieron obligados a grabar la segunda y tercera entrega, 'After: En mil pedazos' y 'After: Almas perdidas', al mismo tiempo y desplazándose hasta Bulgaria para rodar debido al COVID. Dicho motivo hizo que tuvieran que sustituirse algunos de los personajes principales por otros actores.

Aún así, se ha convertido en una saga muy aclamada y seguida por sus miles de fans que ahora se preguntan cómo acabará toda la trama. ¿Será su destino seguir estando juntos?

Sinopsis de 'After. Amor Infinito'

Encontrándose en una nueva encrucijada, las almas gemelas de Hardin y Tessa, tendrán que continuar luchando por su amor. Hardin permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad. Por su parte, Tessa vuelve a Seattle, siendo la única persona capaz de entenderle y calmarle.

Sin embargo, ella ha cambiado y ya no es la chica buena e inocente que llegó a la universidad. Ahora, Tessa deberá plantearse si debe salvar a Hardin y a su relación o si por el contrario, ha llegado el momento de empezar a pensar en ella.

Pósters de los personajes: ¿A quiénes volveremos a ver?

En 'After: Amor Infinito' seguiremos encontrándonos con sus protagonistas, Hardin, interpretado por Hero Fiennes y Tessa, interpretado por Josephine Langford. A su vez, seguirán formando parte del elenco otros personajes principales como Chance Perdomo (Landon), Kiana Madeira (Nora), Louise Lombard (Trish) y Stephen Moyer (Vance).

A la mayoría de ellos les conocimos a partir de la segunda parte debido a las complicaciones de rodaje de la pandemia, como hemos mencionado anteriormente. Es el caso de Landon, que en la primera película estaba interpretado por Shane Paul McGhie.

Cuándo se estrena el final de 'After 4' y qué nos encontraremos

La fecha de estreno de 'After: Amor Infinito' será el próximo 26 de agosto. Una despedida por todo lo grande donde, además de finalizar con esta historia de amor, también diremos adiós a sus personajes. En ella, veremos cómo la relación entre Hardin y Tessa es mucho más madura que en las anteriores versiones.

Sin embargo, la pasión y la intensidad de algunas escenas marcarán de nuevo esta nueva película, ya que es lo que realmente mantiene viva la llama de su amor.

