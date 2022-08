Hero Fiennes-Tiffin sorprende al anunciar 'After 5' antes del estreno de 'After. Amor Infinito'

Cuando creíamos que 'After' había llegado a su fin con el estreno de la que iba a ser la última película de la saga, 'After. Amor Infinito', Hero Fiennes-Tiffin ha sorprendido a sus fans anunciando que habrá una quinta parte y que, esta sí, será la definitiva.

'After. Amor Infinito' se estrena el 26 de agosto en cines cuyo tráiler puedes ver en el vídeo de arriba y los seguidores de la complicada relación entre Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) y Tessa (Josephine Langford), sus protagonistas, no querían despedirse para siempre de esta historia de amor y drama. Y no será así.

A pesar de que ya estaban anunciadas una precuela y secuela y de que ya conocíamos muchos detalles adelantados sobre el final de 'After', días previos al estreno de la cuarta entrega, Hero lanzaba la noticia de que próximamente podremos ver 'After. Aquí Acaba Todo': "Hemos acabado de grabar la quinta película de la saga 'After'".

Esta sorpresa ha pillado desprevenidos a aquellos que ya estaban preparándose para despedirse para siempre de todo su elenco. Las películas son una adaptación a la gran pantalla de las novelas de Anna Todd, que se han convertido en todo un éxito internacional.

Desde que en 2019 se estrenó 'After. Aquí empieza todo', los filmes posteriores, 'After. En mil pedazos' y 'After. Almas Perdidas', engancharon aún más a sus fans con los vaivenes sentimentales de sus personajes y con escenas de lo más dramáticas, pasionales e intensas.

La que iba a ser la última parte, prometía desvelar si finalmente el destino de Tessa y Hardin era seguir juntos o, por el contrario, continuar por caminos separados.

Hardin y Tessa en 'After: Amor Infinito' | Diamonds Films

Todas ellas se encuentran disponibles en la plataforma en streaming Amazon Prime Video, y se espera que próximamente también lo esté 'After. Amor Infinito'. Sin haber visualizado aún esta entrega, los nervios ahora afloran por conocer más detalles de la película que pondrá, esta vez sí, fin al fenómeno 'After'.

'After 5' aún no tiene fecha de estreno pero sí se sabe que ya se ha acabado de rodar y que posiblemente, llegará a los cines a finales de 2023.

