En los últimos años, Hero Fiennes-Tiffin se ha convertido en un fenómeno por su participación en la saga 'After', cuyas películas nos han ido llegando desde 2019.

La cuarta y última parte, que se llamará 'After. Amor infinito', llegará a los cines este año, concluyendo definitivamente su participación como Hardin Scott. Pero antes, podremos ver a Fiennes en 'First Love', su nueva película romántica.

Como puedes ver en su tráiler arriba, en 'First Love', Fiennes da vida a Jim, un estudiante de instituto que conoce a Ann, interpretada por Sydney Park ('Pretty Little Liars: The Perfectionists'). Ambos viven su primera experiencia romántica el uno con el otro, confusos por su relación y las expectativas que les genera. Diane Kruger y Jeffrey Donovan también conforman el reparto, interpretando a los padres de Fiennes en la ficción.

Póster de 'First Love' | Vertical Entertainment

'First Love' se estrenará el 17 de junio en cines y en plataformas bajo demanda. Los fans que hayan seguido al actor en 'After' podrán calentar motores con esta película antes de que llegue 'After. Amor infinito', la cinta que concluye las adaptaciones de las novelas de Anna Todd.

La despedida de Hero Fiennes de la saga 'After'

El final para la historia de Tessa y Hardin en 'After' llegará también este año, previsiblemente en otoño, y será también el final para Hero Fiennes y Josephine Langford interpretando a estos personajes. Con motivo del anuncio de esta última parte, que ya tiene tráiler también, el dueto protagonista dio una entrevista a Objetivo TV en la que se sinceraban sobre lo que suponía este punto y final para ellos.

"No creo que esto se acabe nunca del todo, lo que a su vez es genial, estamos muy felices de ver cómo la historia continúa durante tanto tiempo", comentó Fiennes. Langford, por su parte, contó los sentimientos encontrados que le causaba la despedida: "Para mí ha sido agridulce, porque estaba triste pero contenta por haber podido terminar esta historia para los fans".

Seguro que te interesa:

"Yo no planeé esto": Hero Fiennes-Tiffin se sincera sobre el "abrumador" cambio que sufrió su vida tras el fenómeno 'After'