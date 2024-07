Suki Waterhouse confiesa lo que siente Robert Pattinson cuando escribe canciones sobre sus ex

Han pasado casi 10 años para que la actriz y cantante Suki Waterhouse se abriera y contara detalles sobre su ruptura con Bradley Cooperen una entrevista en Vogue UK. En esta misma revista ha aprovechado también para dedicar unas palabras a Robert Pattinson, su actual marido.

El actor de Crepúsculo y la artista, que llevan juntos desde 2018, fueron padres de su primer hija juntos el pasado mes de marzo. Ahora, Suki ha revelado más detalles sobre su embarazo: "No, realmente lo planeamos", comienza diciendo sobre si fue inesperado o no. "Un día nos miramos y dijimos: Bueno, esto es lo más preparado que vamos a estar. Me dije: ¿Qué puede crear más caos?".

Además, indica que Pattinson se ha convertido en el "padre que hubiera podido desear". "Estaba allí conmigo y, como todos los padres, estaba muy nervioso, pero para ser alguien bastante ansioso, ha estado muy tranquilo", relata sobre el momento de dar la bienvenida a su hija. "¿Un padre y su hija? Es una historia de amor real", añade.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson | Getty

Sobre su nueva faceta como madre, añade: "Chocante en todos los sentidos". Además, indica que se quedó "sobresaltada" cuando se enteró que debía dar el pecho a su hija cada dos horas. "Me quedé en plan: ¿Perdona? ¿Esto es lo que conlleva?".

"Pase lo que pase, este es mi sueño", comenta la intérprete de Good Looking, a pesar de todos los obstáculos que conlleva la maternidad. "Ahora, tengo este ancla. Y estoy tan feliz todo el tiempo de volver a casa y ver su sonrisita contagiosa".

Por otra parte, Suki, de 32 años, también ha confesado lo que opina Pattinson, de 38, sobre las canciones que escribe refiriéndose a sus ex. Según la cantante, su marido no se pone nada celoso cuando canta este tipo de canciones.

"[Él tiene] mucho humor sobre ese tipo de cosas", se refiere Waterhouse cuando le preguntan si alguno de sus exnovios se ha pronunciado sobre alguna de estas canciones. Sin embargo, comenta que su expareja y músico Miles Kane sí le escribió un mensaje sobre su single My Fun, calificándolo de "excelente".

La actriz de Daisy Jones and The Six también ha querido referirse al trabajo de su marido en The Batman: "A él realmente le importaba una mierda", comentaba sobre su forma de actuar. "Él es como, nadie es mejor que yo, así que da igual".

A pesar del momento sentimental tan bonito por el que está pasando, Suki también confiesa que puede seguir escribiendo canciones de desamor, porque "puedo enfadarme por mis amigos". Además, también indica que Pattinson "todavía puede conseguir que haga canciones de mierda" si es necesario. "Puedes encontrar cosas por las que cabrearte", termina diciendo.