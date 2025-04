"Repugnante": La estrategia de Blake Lively en una cafetería que ha costado cara a los dueños, investigados por sanidad

La actual batalla legal que mantiene Blake Lively con Justin Baldoni tras protagonizar juntos It Ends With Us continúa sin descanso y sigue sumando víctimas que han sido arrastradas al ojo del huracán. Varias estrellas amigas de la actriz, como Taylor Swift o Hugh Jackman, se han visto involucradas en este continuado litigio.

Su más reciente víctima ha sido el local Rise Doughnuts que Lively ha visitado recientemente y donde ha sido fotografiadatrabajando como dependienta atendiendo a la clientela de la cafetería..

Recientemente, Blake Lively ha intentado retomar su vida públicaal volver a compartir contenido en sus redes sociales. Durante su visita al establecimiento, la actriz publicó en Instagram varias imágenes horneando donuts junto a los dueños del local, revelando que se encontraba en su "lugar feliz".

Sin embargo, su visita ha causado un gran revuelo después de que varios usuarios inundasen de reseñas negativas la página del establecimiento al notar que Lively tenía el pelo suelto sobre los alimentos. Uno de los usuarios ha comentado: "Independientemente de quién esté horneando o sirviendo, se deben seguir las normas de sanidad". Otro usuario escribe: "Los amigos no deberían estar en la zona donde se manipulan los alimentos, apoyándose en el equipo y sin tener el pelo recogido".

Para muchos, este acto ha sido calificado de "repugnante" al ver que la actriz no llevaba ninguna redecilla en su larga cabellera rubia. Ante esta avalancha de críticas, el departamento de sanidad de Wilton fue alertado, lo que dio lugar a una investigación sobre el establecimiento.

A pesar de que finalmente este pequeño negocio ha quedado libre de multa al determinarse que no hay infracciones, se ha visto severamente afectado por la presencia de Lively y su estrategia de publicidad para regresar a su vida rutinaria tras meses de mantener un perfil bajo a causa de su batalla legal con Baldoni.