Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (1,9%) arranca el año como lo terminó, siendo nuevamente la cadena femenina líder, a una ventaja de +0,7 puntos sobre su inmediata competidora. También es este mes la temática más vista en el consumo en diferido y lidera su franja más específica de novelas (L-V 15:00-22:45) con un 2,7% de cuota

Vuelve a conseguir las series más vistas de las temáticas con Cuando me enamoro (2,6% y 297.000), el estreno de Leyla (2,1% y 282.000) y El amor invencible (2,5% y 276.000), todas líderes. También lideran entre esta oferta Emanet (2,8% y 264.000), Sortilegio (3,3% y 269.000) y Cuando seas mía (2,9% y 246.000), y superan a su directa competidora Amor sin límite (2% y 244.000), Hermanos (1,7% y 134.000) y Pasión de gavilanes el fin de semana (2% y 213.000), donde este mes llega también el estreno de Velvet, el nuevo imperio (1,1% y 105.000)

Neox (1,7%) despunta en jóvenes, 25-44 años y Target Comercial

Neox (1,7%) consolida su audiencia respecto al mes pasado y frente a hace un año y vuelve a conseguir sus mejores registros entre el público joven (3%), los espectadores de 25-44 años (3,4%) y el Target comercial (2,1%). Además, es la temática líder de la sobremesa (2,2%) con Los Simpson (2% y 173.000) de nuevo como la serie de animación más vista de la TV. El contenido más visto del canal es el Cine (215.000 y 2,1%) y The big bang theory (186.000 y 2,2%), que destaca, asimismo, en Target Comercial (3,4%).

Mega (1,2%) triunfa con El Chiringuito de Jugones, en récord

Mega (1,2%) triunfa otro mes con El Chiringuito de Jugones como lo más visto de la cadena, líder y en máximo de la temporada televisiva. El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue 176.000 seguidores, 619.000 espectadores únicos y 4,3% de cuota media, consiguiendo también este enero su emisión más vista y con mayor cuota desde mayo del año pasado, con un 7,8% y 311.000 seguidores de media el pasado día 14 con la derrota del Real Madrid ante el Albacete en la Copa del Rey. En el ranking de la cadena siguen también Batalla de restaurantes (162.000 y 1,4%) y Vida bajo cero (114.000 y 1,3%) entre sus contenidos más vistos.

Atreseries (1,8%) sigue líder entre las cadenas de nueva creación

Atreseries arranca el año revalidando liderazgo entre las cadenas de nueva creación. En enero, el estreno de Patience (249.000 y 1,9%) es lo más visto del canal, en un el top en el que también se encuentran Forever (194.000 y 2,1%), Bright minds (169.000 y 2%) y Regreso al paraíso (163.000 y 3,7%), líder en la noche de los viernes.