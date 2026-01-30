Atresmedia (25,4%) 33 meses como el grupo líder con la mayor distancia histórica con su rival en un mes de enero

Atresmedia (25,4%) prolonga en el inicio de año su posición como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, y ya encadena 33 meses consecutivos a la cabeza. Refuerza su hegemonía anotando la mayor distancia de la historia con su inmediato competidor en un mes de enero, +2,6 puntos.

En enero, sigue imbatible en Prime Time, donde firma un 25,6% de cuota de pantalla y se impone a su rival directo por +3,8 puntos, la más alta en un mes de enero de los últimos tres años. Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (30,2%) y la Tarde (24,3%). De lunes a viernes, obtiene resultados más altos en todas ellas, Sobremesa (31,6%), Tarde (25,5%) y Prime Time (26,5%), conquistando nuevamente la Mañana (25,5%).

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, consiguiendo una media de 17 millones de espectadores únicos cada día.

Antena 3 arranca 2026 imparable. Inaugura el año como terminó el anterior, siendo la TV líder durante 18 meses ininterrumpidos y superando los cuatro años a la cabeza. Con un 12,9% de cuota, mejora respecto a enero del pasado año y se sitúa de nuevo por delante de todos sus competidores, logrando la mayor ventaja en 30 años en un mes de enero sobre su competidor privado (+4,4 puntos), desde 1996. Un liderazgo absoluto y sostenido en el tiempo, apoyado en la fortaleza de una programación sólida y rentable. Una oferta basada en la estabilidad y el éxito continuado de sus contenidos, que triunfan de la mañana a la noche y le permiten alcanzar, un mes más, los informativos, los programas y las series más vistos de la televisión.

De esta forma, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV con El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte en el top 3 y siendo líderes absolutos. Las apuestas estelares de Prime Time, 'El Desafío', La ruleta de la suerte noche y Atrapa un millón mantienen el liderazgo este mes en las noches de viernes y sábados.

En informativos, Antena 3 Noticias alcanza datos extraordinarios en un mes de máxima actualidad debido al accidente ferroviario y los movimientos de alcance mundial derivados de las políticas de Donald Trump. Ya son 73 meses de liderazgo absoluto para los informativos de Antena 3, más de seis años, que crecen respecto a enero de 2025 hasta su mejor enero desde 2008 (18 años) y firman su mes más visto en dos años, con las ediciones más vistas de la televisión, todas líderes absolutas, además del especial líder y más visto en el horario estelar sobre lo ocurrido en Adamuz. Un ascenso que también se produce en Espejo Público, líder entre privadas y con un fuerte crecimiento en enero hasta sus máximos del curso.

En ficción, Sueños de libertad también cierra al alza con su tercer mejor mes de la historia, mientras que Y ahora Sonsoles sube y refuerza su posición como el magacín más visto de las privadas y de nuevo líder sobre su inmediato competidor.

laSexta, por su parte, sube respecto a diciembre (+0,2 puntos) y anota su 2º mejor mes de la temporada con un 6% de cuota, en un mes que ha vuelto a afianzarse como referencia informativa con las ediciones de laSexta Noticias y todos sus programas de actualidad diarios, Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, laSexta Clave, en máximos, al igual que laSexta Xplica y El Objetivo de Ana Pastor con su especial más visto de la historia.

En cuanto a las temáticas, Nova (1,9%) sigue siendo la cadena femenina líder, además de la temática más vista en diferido y logra las series más vistas entre esta oferta a diario; Neox (1,7%) despunta en jóvenes y los espectadores de 25 a 44 años; Mega (1,2%) lidera con El Chiringuito de Jugones en su mejor mes completo del curso; y Atreseries (1,8%) continúa como la cadena de nueva creación líder.