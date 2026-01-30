laSexta (6%) sube y firma su 2º mejor mes de la temporada

laSexta alcanza un 6% en enero e inicia el año subiendo respecto al mes pasado con su 2º mejor mes del curso. Es la cadena que más crece en Target Comercial junto con Antena 3 respecto a diciembre, firmando un 7,1% de cuota (ambas crecen +0,4 puntos).

La Mañana de lunes a viernes (9,1%) es su franja más fuerte, donde Al Rojo Vivo crece y registra su mes más visto de la temporada, algo que también alcanza laSexta Noticias, cuyas ediciones siguen todas por delante de las de su competidor, con especial crecimiento en el fin de semana.

Más Vale Tarde y laSexta Clave también aumentan su seguimiento a diario hasta su mes más visto del curso, mientras que laSexta Xplica consigue su 2º mes histórico más visto y El Objetivo, su especial más visto de la historia.

En un mes de alta demanda informativa, laSexta Noticias y sus programas de actualidad alcanzan máximos