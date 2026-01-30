AUDIENCIAS ENERO
laSexta (6%) sube y firma su 2º mejor mes de la temporada
laSexta (6%) sube y logra su 2º mejor mes de la temporada, con todas sus ediciones de noticias y sus programas de actualidad diarios en récords
Publicidad
laSexta alcanza un 6% en enero e inicia el año subiendo respecto al mes pasado con su 2º mejor mes del curso. Es la cadena que más crece en Target Comercial junto con Antena 3 respecto a diciembre, firmando un 7,1% de cuota (ambas crecen +0,4 puntos).
La Mañana de lunes a viernes (9,1%) es su franja más fuerte, donde Al Rojo Vivo crece y registra su mes más visto de la temporada, algo que también alcanza laSexta Noticias, cuyas ediciones siguen todas por delante de las de su competidor, con especial crecimiento en el fin de semana.
Más Vale Tarde y laSexta Clave también aumentan su seguimiento a diario hasta su mes más visto del curso, mientras que laSexta Xplica consigue su 2º mes histórico más visto y El Objetivo, su especial más visto de la historia.
En un mes de alta demanda informativa, laSexta Noticias y sus programas de actualidad alcanzan máximos
- Al Rojo Vivo (8,5% y 343.000) crece (+0,7 puntos respecto a diciembre) y anota su 2º mejor mes del curso y el más visto de temporada, superando nuevamente a su inmediato competidor (+1 punto). Continúa entre los programas de mayor aportación a la cadena y consigue 2,1 millones de espectadores únicos cada día
- laSexta Noticias (7,8% y 724.000) firma su mejor cuota mensual de temporada y su mes más visto en 10 meses. Es, otro mes más, líder sobre la oferta informativa de su rival, ampliando la ventaja a +1,1 puntos y con todas sus ediciones por delante de las de su competidor. Consigue además la 2ª menor distancia de la historia con los informativos de la primera cadena de su grupo competidor, sólo tres décimas
- laSexta Noticias 14H L-V (8,5% y 699.000) crece un punto de un mes para otro y consigue su mejor dato de temporada en cuota y miles. En su franja, supera tanto a su inmediato competidor como a la primera cadena de su grupo rival
- laSexta Noticias20H L-V (7,3% y 74.000), también sube (+0,6 puntos respecto a diciembre) y consigue su mejor cuota mensual de temporada y es su mes más visto en 10 meses. Gana al informativo de su inmediato competidor por +1,6 puntos y también al resultado que registra la 2ª edición de la primera cadena de su grupo adversario
- laSexta Noticias FDS obtiene un extraordinario mes y son las ediciones que más crecen de la cadena. La de las 14H (8,7%, 645.000) crece a su mejor cuota desde abril de 2022, casi 4 años, y es su mes más visto en más de un año (noviembre 24), superando a todos sus competidores privados, mientras que la de las 20H (7,5%, 800.000) convierte en la edición más vista de la cadena, también con su mes más visto en más de un año (nov-24)
- Más Vale Tarde (6,1% y 518.000), también crece y anota sus mejores resultados de temporada, superando de nuevo a su inmediato competidor. Destaca en Target Comercial (8,6%), donde es líder entre privadas y es el programa de mayor aportación de la cadena. Cada día, es visto por 2,5 millones de espectadores únicos
- El Objetivo (6,7% y 548.000) firma un extraordinario mes con sus especiales sobre política internacional, destacando el dedicado a la intervención de Trump en Venezuela (4 de enero), el más visto de la historia con 1.044.000 seguidores de media y 4.179.000 espectadores únicos, y el de mayor cuota de temporada (8,5%). También es líder sobre su directo competidor
- laSexta Xplica (7,5% y 654.000) logra su mejor cuota mensual de temporada y el segundo mes más visto de su historia, siendo líder sobre su inmediato competidor. Destaca en el número de espectadores únicos que consigue con 4,2 millones cada sábado, siendo el programa con más audiencia acumulada de la cadena
- Lo de Évole (7,6% y 974.000) vuelve a ser lo más visto de la cadena, liderando sobre todos sus competidores privados. Logra con su última emisión sus máximos desde el pasado marzo, siendo lo más visto de la noche entre privadas con su doble entrega con Alba Flores (1.070.000 y 8,1% y 975.000 y 8,6%)
- El Intermedio (6,7% y 885.000) continúa como el programa diario más visto de la cadena, aumentando respecto a enero del año pasado y también en los espectadores únicos que contactan cada día con el programa, con más de 2,6 millones
- laSexta Clave (4,6% y 568.000) tiene su segunda mejor cuota mensual y el mes más visto en temporada, superando ampliamente a su inmediato competidor otro mes y consiguiendo cada día 936.000 espectadores únicos
- Aruser@s (13% y 300.000) continúa como el programa con mayor cuota de la cadena y liderando sobre su principal competidor. Consigue cada mañana más de 900.000 espectadores únicos
- Jugones (4,9% y 486.000) vuelve a situarse por delante de su adversario y sumando cada día casi 800.000 espectadores únicos
- Zapeando (5,4% y 493.000) firma su mes más visto de temporada y destaca nuevamente en Target Comercial, con un 9%. Alcanza cerca de 1,5 millones de espectadores únicos
- Equipo de investigación (5,5% y 600.000) crece respecto al mes pasado y es visto cada viernes por una media de 2 millones de espectadores únicos
- laSexta Columna (5,9% y 700.000) sube respecto al mes pasado y despunta en los espectadores únicos que consigue cada viernes, con 1.954.000
- La Roca (4,8% y 469.000) firma su mejor enero histórico en cuota y su mes más visto desde noviembre de 2024, destacando en los espectadores únicos que consigue, con 3,8 millones
Publicidad