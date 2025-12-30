Antena 3 arrasa en 2025: crece y suma cuatro años de liderazgo absoluto en TV

Antena 3 hace todavía más grande su liderazgo en 2025, alargando su mayor racha a la cabeza. Con una programación variada y consolidada, que se ha convertido otro año más en la preferida de los espectadores, tanto en el apartado de entretenimiento y ficción como en su oferta informativa, logra crecer respecto al año pasado y su liderazgo se fortalece obteniendo en 2025 un 12,8% de cuota. Este resultado supone una ventaja de +3,4 puntos con respecto a su principal competidor privado, la más alta desde 1996, y de cerca de 2 puntos sobre su rival más cercano.

Antena 3 incrementa el número de días en los que ha sido líder con más del 81% de las victorias en 2025 -el 91% de lunes a viernes-, frente al 17% de la cadena pública y el 4% de su rival privado. Otra cifra que demuestra el rotundo liderazgo de la cadena de Atresmedia en el año.

Antena 3 es cadena más vista durante 2025 y lidera en todas las franjas desde la Sobremesa a la Noche, destacando además en las de mayor consumo: lidera así la Sobremesa (17,6%), la Tarde (10,7%) y el Prime Time (13,5%), donde también crece y aumenta la ventaja con su rival a +4,1 puntos en el horario estelar la mayor de los últimos dos años. En la Sobremesa, lidera con su mejor dato desde hace 18 años (2008) y a una distancia con su rival de +9 puntos, la más amplia en 30 años. En Prime Time, suma cuatro años arrasando. Un liderazgo que aumenta de lunes a viernes, subiendo al 18,3% en la Sobremesa, al 11,3% en la Tarde y al 15% en Prime Time.

Igualmente, Antena 3 cierra diciembre siendo de nuevo la TV líder con un 12,7% (+4,2 puntos sobre su competidor privado y +0,7 puntos sobre la cadena pública) y prolongando su hegemonía nuevamente al Prime Time, con un 13,5%, a +5,2 y +1,9 puntos de sus competidores.

Un liderazgo absoluto que confirma la solidez de su modelo televisivo, apoyado en una programación asentada con la que vuelve a cerrar el año con el mayor número de éxitos en entretenimiento y con los informativos y la serie más vista de la televisión.

En 2025, el liderazgo de Antena 3 es incontestable, tal y como demuestran los datos conseguidos día a día: ha sido líder en el 81% de las jornadas, elevando este porcentaje respecto al año pasado y también de lunes a viernes hasta el 91%. Ha tenido la emisión más vista el 89% de las jornadas, acapara el 88% de las 500 emisiones más vistas y es la reina absoluta del minuto de oro, consiguiéndolo en cerca del 90% de los días.

El liderazgo de Antena 3 en 2025

Antena 3 Noticias encadena ocho años consecutivos como los informativos líderes, su mayor racha histórica de liderazgo, y lo hace, además, siendo la oferta informativa que más crece en el año (+1 punto) hasta su mejor resultado desde 2022. Sus cuatro ediciones son las más vistas de la televisión, todas en subida, y logra la mayor distancia de la historia con su directo competidor, al ampliarla a más de 10 puntos.

Al igual que en informativos, el liderazgo de Antena 3 en entretenimiento es también aplastante: la cadena también logra así, un año más, los programas más vistos de la TV acaparando los 4 primeros. El Hormiguero encabeza nuevamente el ranking sumando su undécimo año de liderazgo, seguido de Pasapalabra, Tu cara me suena y La ruleta de la suerte.

Antena 3 también es líder en ficción, consiguiendo de nuevo la serie más vista de la televisión con Sueños de libertad, que se confirma como la revelación en el género, mejorando incluso los datos de su primer año.

Antena 3 Noticias sigue haciendo historia

•Antena 3 Noticias (19,1% y 1,9 M) son los informativos más vistos y encadenan 8 años de liderazgo consecutivo. Es la oferta informativa que más crece en el año, +1 puntos, hasta su mejor dato desde 2022 y la mayor ventaja sobre su rival privado de la historia (+10,1 puntos). Tiene las ediciones más vistas de la TV en la Sobremesa, el Prime Time y el fin de semana, superando los 2,9 millones de espectadores únicos de media cada día de 2025. En diciembre, continúa su gesta con su segundo mejor dato del año, un 19,6%

oAntena 3 Noticias 1 (22,9% y 2,1 M) crece (+1,1 puntos) y firma su mejor resultado en 28 años (desde 1997). Es el informativo líder de la sobremesa durante 8 años consecutivos y el más visto de la televisión, además del de mayor cuota. También alcanza la mayor ventaja con su rival directo, casi +13 puntos

oAntena 3 Noticias 2 (18,3% y 2,0 M) acumula 6 años de liderazgo en el Prime Time, siendo, junto a la edición de Sobremesa de L-V y FDS, las que más crecen de la cadena (+1,1 puntos) con su mejor año desde 2022. Marca una distancia con su competidor de +10,3 puntos, la mayor histórica.

oAntena 3 Noticias Fin de Semana (16,3% y 1,6 M) es la opción informativa más vista del fin de semana por quinto año. Crece a su mejor dato desde 2008, 17 años y firma la distancia más alta con su competidor en 1997, +7,5 puntos. La 1ª edición (21,1%) es líder por 7º año consecutivo y es el informativo más visto del fin de semana por sexto año. Registra su mejor cuota desde 2007, 18 años, mientras que la 2ª (12,2%) mantiene el liderazgo por quinto año

oNoticias de la mañana (14,1% y 158.000) continúa como el matinal más visto por cuarto año, mejorando también respecto al año pasado (+0,6 puntos)

oAntena 3 Deportes continúa imbatible como la información deportiva líder y más vista de la TV con máximo para la primera edición de L-V (19,2%)

•Espejo Público (12,3% y 313.000) sobresale en su primer tramo de 8.55 a 11.00 horas, donde logra su mejor franja subiendo al 13,7% y se alza líder sobre su inmediato competidor. Es visto cada mañana por 2,1 millones de espectadores únicos

Antena 3 domina el top de entretenimiento y El Hormiguero cierra como el programa más visto de la TV

•El Hormiguero (15,2% y +1,9 M) lidera por 11º año consecutivo y es el programa más visto de la televisión en 2025. Es también el que consigue más espectadores únicos de la televisión a diario con más de 4,3 millones de media en cada emisión. Vence en todos los meses del año y en más del 80% de sus emisiones, en el 90% frente al siguiente programa de la noche

•Pasapalabra (19,7% y 1,8 M) le sigue en lo más alto del ranking de entretenimiento, de nuevo líder absoluto, por sexto año desde que arrancara sus emisiones en Antena 3. Logra una fuerte subida de +2 puntos respecto al año pasado y se sitúa a +11,6 puntos sobre su principal competidor y +9,6 sobre la cadena pública. Consigue cada tarde 3.366.000 espectadores únicos

•Tu cara me suena (21,7% y +1,7 M) continúa en el podio con un extraordinario año: es líder y el programa semanal más visto de la televisión. Además, firma su mejor temporada de las últimas siete, desde la temporada 16/17. Supera en más de 10 puntos a su rival privado y en casi +15 puntos a la cadena pública. Es también el programa que consigue más espectadores únicos, con 4,7 millones cada viernes

•La ruleta de la suerte (22,2% y 1,6 M) completa el top de entretenimiento dominado por Antena 3 y lo hace también al alza: sube casi 1 punto y firma su mejor año desde 2009, 16 años. Encadena 20 años de liderazgo, logrando la mayor ventaja anual histórica con su competidor directo, +12,4 puntos. Más de 3,1 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (18,1% y 1,3 M) con máximo histórico y a más de 10 puntos de su competidor privado. Y también con La ruleta de la suerte noche (11,4% y +1,1 M), líder y lo más visto de la noche de los sábados

•El Desafío (15% y +1,4 M) ha sido líder y el programa más visto en la noche de los viernes, con unas ventajas de +4,6 y casi +8 puntos sobre sus principales perseguidores. Se cuela en el top 10 de los programas más vistos del año y cada entrega ha sido vista por 3,7 millones de espectadores únicos.

•Y ahora Sonsoles (10,5% y 796.000) vuelve a situarse otro año como el magacín más visto de las privadas, líder nuevamente sobre su competidor (a +1,1 punto de ventaja). Cada día es visto por más de 3,5 millones de espectadores únicos

•Cocina abierta de Karlos Arguiñano (17,8% y 845.000) sigue imbatible y lidera otro año más con su 2º mejor resultado anual y la mayor distancia de la historia con su inmediato competidor, cerca de +7 puntos

•La Voz (13,5%) y La Voz Kids (13,2%) también han sido líderes y el programa más visto de sus respectivas noches de viernes y sábado, superando en ambos casos el millón de seguidores de media. Con más de 3,4 millones y más de 3,2 millones de espectadores únicos, han vuelto a imponerse a todos sus competidores

•El 1% (12,6%) también ha cerrado otro año como líder y siendo el programa más visto en su emisión en la noche de los miércoles, sumando una media de 900.000 seguidores y más de 2,1 millones de espectadores únicos

•El capitán en América (13,6%) ha finalizado, asimismo, este año como líder de su franja, consiguiendo más de 1,1 millones de seguidores de media y 2,7 millones de espectadores únicos

•Juego de pelotas (12%) y ¡Salta! (10,6%) finalizan, por su parte, como los programas más vistos en sus emisiones en la noche del miércoles y del sábado, con 800.000 seguidores de media y más de 2 millones de espectadores únicos para el primero y más 1,1 millones de seguidores y 2,7 millones de espectadores únicos en el caso del segundo

Antena 3 también corona el ranking de ficción

Con Sueños de libertad como la serie más vista de la TV en 2025 y mejorando sus resultados frente a su año de estreno.

•Sueños de libertad (13,6% y 1,2 M) cierra el año situándose como la serie más vista de la televisión y se confirma como el fenómeno de ficción que fue el año pasado. Así, es líder subiendo (+0,4 puntos respecto a 2024) y consiguiendo unas enormes ventajas frente a sus competidores: +5,6 puntos sobre su rival privado y +4,7 puntos sobre la cadena pública. Ha liderado todos los meses, en el 99% de sus emisiones del año, alcanzando más de 2 millones de espectadores únicos de media cada día

•Ángela (9,4% y 895.000), que se ha convertido en fenómeno global este año arrasando más de 40 países, y Eva & Nicole (9,4% y 853.000) también son las series de prime time más vistas entre las privadas

•Antena 3 continúa como referente también este año con las ficciones internacionales más vistas gracias a Una nueva vida (10,7% y 950.000) y Renacer (10,6% y 791.000)