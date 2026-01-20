ATRESMEDIA cierra 2025 en récord y revalidando su liderazgo en el consumo digital

ATRESMEDIA consolida en 2025 su liderazgo absoluto de audiencias en consumo digital y, al igual que en el ranking de televisión, cierra el año como el grupo audiovisual líder en internet, ganando todos los meses del año y de forma ininterrumpida desde abril de 2016. Así, según los últimos datos publicados por Comscore, correspondientes a diciembre del año pasado, el Grupo continúa en el liderazgo superando los 23,9 millones de visitantes únicos, su mejor resultado desde octubre 2024 tras crecer respecto al mes anterior (+9%) y también respecto a diciembre de 2024 (+11%). Un seguimiento con el que vuelve a lograr una gran ventaja frente a su rival, al que supera en un +107% (también mayor diferencia desde octubre 2024) o, lo que es lo mismo, consiguiendo más de 12,3 millones de visitantes únicos que su competidor.

Además, en el último mes de 2025, Atresmedia vuelve a situarse por delante de todos sus adversarios creciendo igualmente a la 7ª posición en el ranking de sites más visitados en España, de nuevo a una distancia muy abultada sobre su inmediato competidor, que ocupa la 33ª.

atresplayer finaliza el año al alza con 3,1 millones de usuarios únicos

atresplayer también concluye 2025 en fuerte ascenso alcanzando los 3,1 millones de visitantes únicos, lo que supone su mejor dato desde junio 2024, tras experimentar un crecimiento intermensual del +43% y del +10% en la comparativa interanual. Un seguimiento con el que vuelve a revalidar su decidida apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad, incorporando de manera continua nuevos y exclusivos contenidos que conforman un catálogo incomparable en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta que la posiciona como la plataforma en español más completa y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional.

Diciembre puso el broche de oro a otro año repleto de éxitos en atresplayer, convirtiéndose en la plataforma que más producción nacional ha estrenado en el último año.

Entre sus emisiones más destacadas el último mes del año, arrasa con las Campanadas Atresmedia, cuya emisión especial y simultánea de 2025 logró récord histórico en la plataforma de Atresmedia. La retransmisión de Antena 3 en atresplayer alcanzó su mejor registro histórico de unas Campanadas, mientras que la emisión en laSexta creció en un +154% respecto al año anterior.

Su cosecha de estrenos en diciembre trajo nuevos capítulos de Las hijas de la criada, adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 y mejor estreno de la plataforma en 3 años. Y también aterrizó la serie original Los Protegidos: Un nuevo poder con Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero.

También en el último mes de 2025, la plataforma puso fin a la quinta y exitosa edición de Drag Race España. Tras arrasar también en esta temporada, atresplayer celebró la Gran Final en la que las cuatro reinas finalistas, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco, compitieron por la corona para convertirse en la nueva superestrella drag española y llevarse el cetro y los 50.000 euros de premio, el mayor de toda la historia de Drag Race España.

laSexta, con su máximo desde septiembre 2023, y Antena 3, en su mejor dato desde septiembre 2024, de nuevo líderes en el ranking de TV

En lo que respecta a las webs de televisión, las principales cadenas de Atresmedia vuelven a coronarse líderes en el ranking de consumo digital, encadenando su sexto mes consecutivo en lo más alto y alcanzando resultados de récords.

Así, laSexta.com vuelve a encabezar el top firmando su mejor dato desde septiembre 2023, más de dos años, al lograr 10,4 millones de visitantes únicos, lo que supone un ascenso del +11% respecto al mes anterior y del +40% en relación con diciembre de 2024. Con esta cifra, sigue a una distancia inalcanzable para su principal competidor (+630%).

Por su parte, antena3.com colidera este ranking, subiendo también hasta su mejor dato desde septiembre 2024 con más de 8,1 millones de visitantes únicos y superando un mes más a su inmediato competidor, en esta ocasión por un +22% (mayor distancia desde junio de 2024). La web de Antena 3 crece así un +13% frente al mes anterior y un +26% sobre el dato interanual.

En laSexta.com, el seguimiento de la actualidad política social, nacional e internacional ha sido claves para este liderazgo en digital. De nuevo a través de sus programas de actualidad e informativos de la cadena, con Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica, que han recogido toda la actualidad informativa en un mes que han seguido, a nivel nacional, las elecciones autonómicas en Extremadura, la crisis en el seno del PSOE por los escándalos de acoso y corrupción, los acontecimientos generados por el virus de la peste porcina o el Sorteo de la Lotería y el conflicto surgido en Villamanín con las participaciones y, en el internacional, la guerra en Ucrania y la financiación por parte de la UE, las elecciones en Honduras, la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, el atentado perpetrado en Sidney, y en el que también fallecieron Robe Iniesta, Héctor Alterio y Brigitte Bardot.

Antena 3 se ha impuesto a su competidor otro mes más gracias al imparable seguimiento de sus informativos con las ediciones de Antena 3 Noticias en su 72º mes de liderazgo ininterrumpido y encadenando ocho años a la cabeza con los informativos más vistos y que más crecen de la televisión.

El Hormiguero se ha situado un mes más como líder absoluto y el programa más visto de la televisión junto a Pasapalabra, mientras que La Ruleta de la Suerte y Cocina abierta de Karlos Arguiñano han seguido triunfando en la mañana e Y ahora Sonsoles, en la tarde.

Sueños de libertad ha vuelto a coronarse como la serie más vista, sumando otro mes como líder invicta y mejorando, además, su seguimiento. En Prime Time, 'El 1%', La Voz y La ruleta de la suerte noche han continuado con su liderazgo esta temporada en las noches de miércoles, viernes y sábado, respectivamente

Onda Cero, también en ascenso, supera los 3,8 millones de visitantes únicos

La fiabilidad, la credibilidad y la información contrastada, junto con el empuje de sus programas estrella -Más de uno, con Carlos Alsina; Por fin, con Jaime Cantizano; La brújula, con Rafa Latorre; Julia en la onda, con Julia Otero; Radioestadio noche, con Edu Pidal y Rocío Martínez; Radioestadio, con Edu García…- permiten a ondacero.es un crecimiento del 30% con respecto al año pasado y de un 21% con respecto al mes anterior. La web de Onda Cero alcanza así los más de 3,8 millones de usuarios únicos.

A ello se suma su gran catálogo de audio digital que incluye una amplia oferta de podcasts de ficción, documentales y programas.

Por su parte, Europa FM mejora sus datos con respecto al mes anterior y logra 612.000 visitantes únicos, gracias al antimorning show Cuerpos especiales con Eva Soriano y Nacho García, y al mix musical basado en "los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre".