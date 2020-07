Vanessa Morgan, Toni en 'Riverdale', está embarazada y revela el sexo del bebé

Vanessa Morgan es conocida por su papel estrella en la serie 'Riverdale', interpretando a Toni Topaz. Hace poco más de un año, su novio y jugador de béisbol Michael Kopech le pedía matrimonio enfrente de una gran cascada. Ahora, prácticamente un año después, la pareja anuncia que Morgan está embarazada. En este vídeo os mostramos cómo ha comunicado la actriz a sus seguidores la feliz noticia.

Hace apenas unas semanas, tras la muerte de George Floyd y el movimiento #BlackLivesMatter la actriz publicaba un mensaje contra el racismo en sus redes sociales. Además, aprovechaba para denunciar la discriminación que sufría en la serie, asegurando que, aunque fuese la única actriz negra en el reparto, era la que menos cobraba.

Morgan no tardó en recibir el apoyo de sus fans y seres queridos. Tras estos comentarios, el creador de 'Riverdale', Roberto Aguirre-Sacassa, se manifestó al respecto y se disculpó ante la situación: "Escuchamos a Vanessa. Amamos a Vanessa. Tiene razón. Lo sentimos y te prometemos lo mismo que le hicimos a ella. Lo haremos lo mejor posible para honrarla a ella y al personaje que interpreta. Así como todos nuestros actores y personajes de color. El cambio está sucediendo y continuará sucediendo. Riverdale se hará más grande, no más pequeño. Riverdale será parte del movimiento, no fuera de él. Sabemos dónde debe suceder el trabajo para nosotros. En la habitación del escritor."

La actriz parece esta viviendo uno de sus mejores momentos. No solo nos sorprende con la feliz noticia de su embarazo, también se rumorea que podría ser una de las candidatas al papel de Batwoman en su segunda temporada. Tras la salida de Ruby Rose de la serie, el nombre de Morgan como candidata suena más que nunca. De confirmarse, la actriz encarnaría al personaje de Ryan Wilder, creado exclusivamente para este show.

