Tras la muerte de George Floyd y las múltiples manifestaciones que han surgido en Estados Unidos bajo el grito de Black Lives Matter la actriz de 'Riverdale' Vanessa Morgan publicó un mensaje contra el racismo.

"Estoy cansada de cómo son representados las personas negras en los medios, cansada de que nos retraten como matones, peligrosos y gente enfadada que da miedo. Me cansa que nos utilicen de personajes de apoyo y sin profundizar de los protagonistas blancos. O que nos utilicen solamente en anuncios por la diversidad pero no en la serie", explicaba en un primer comentario en Twitter.

Aunque, no quedó ahí la cosa. La actriz que interpreta a Toni Topaz en la serie contestó a algunos usuarios de la red sociales y confesó su situación personal en 'Riverdale': "Qué pena que sea la única negra en el reparto principal pero también a la que menos pagan. Chica podría seguir con esto durante días", dijo para asombro de muchos.

Y puntualizando: "Exacto, utilizada como el amuleto birracial bisexual". Aunque quiso dejar claro que sus compañeros no tenían nada que ver en esto: "Mi papel en Riverdale no tiene nada que ver con mis compañeros/amigos. Ellos no escribe la serie. Así que no hay necesidad de atacarles, ellos no deciden y sé que me apoyan".

Morgan recibió el apoyo de todos sus fans y seres queridos, entre ellos Lili Reinhart quien no dudó en mandarle un mensaje tras ver lo sucedido.

Ahora, días después de este revuelo, el creador de 'Riverdale', Roberto Aguirre-Sacasa ha querido manifestarse al respecto con un mensaje donde subscribe todo lo que ha dicho Vanessa, le pide perdón y asegura que la serie formará parte de este movimiento:

"Escuchamos a Vanessa. Amamos a Vanessa. Tiene razón. Lo sentimos y te prometemos lo mismo que le hicimos a ella. Lo haremos mejor para honrarla a ella y al personaje que interpreta. Así como a todos nuestros actores y personajes de color. El cambio está sucediendo y continuará sucediendo. Riverdale se hará más grande, no más pequeño. Riverdale será parte del movimiento, no fuera de él. Sabemos dónde debe suceder el trabajo para nosotros. En la habitación del escritor", ha escrito en su cuenta de Instagram.

