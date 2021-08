'The Umbrella Academy': Elliot Page y sus compañeros anuncian con este vídeo el final del rodaje de la temporada 3

El 15 de febrero del 2019 se emitió el primer capítulo de 'The Umbrella Academy', la serie protagonizada por una familia de superhéroes muy diferentes entre sí que tratan de conocer el motivo real por el que falleció su padre. Ahora, dos años después y con un gran éxito entre el público, ya ha acabado el rodaje de la tercera temporada y los actores han querido dejárselo claro a los fans.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda o Cameron Britton, son solo algunos de los intérpretes que han querido participar en el vídeo que se ha publicado en la cuenta oficial de Instagram del show, así como su showrunner; Steve Blackman.

"Este es el resumen de la temporada 3 de 'The Umbrella Academy'. Gracias a nuestro increíble elenco y a nuestros fans", declaraba la descripción del vídeo.

Una de las personas que ha aumentado notablemente la popularidad de la serie es Elliot Page, quien interpreta el papel de Vanya Hargreeves. En diciembre del año pasado salió del armario como hombre trans con una extensa carta que compartió en Twitter en la que escribía: "Soy trans, mis pronombres son los masculinos y mi nombre es Elliot", anunció y añadió: "Me siento agradecido a la gente increíble que me ha acompañado durante este viaje. He estado profundamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por vuestra valentía y generosidad".

Su apoyo público a la comunidad LGTBIQ+, así como su pertenencia al colectivo y su denuncia pública de la situaciones discriminatorias que sufren las personas transexuales, ha hecho posible que 'The Umbrella Academy' sea más popular y que Elliot sea un referente interpretativo por la comunidad.

Ahora, en la grabación promocional de la serie, el actor ha declarado que su corazón está dividido: "Este es el resumen de la tercera temporada de 'The Umbrella Academy'. Por una parte estoy sumamente emocionado de que la veáis, y por otra, estoy triste porque echaré de menos a todos mis compañeros", decía a cámara con muchos gestos.

Sin duda, Page está tremendamente feliz con su trabajo interpretando a Vanya Hargreeves, tal y como hemos podido ver a través de una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde escribía: "Buenos días. Casi terminando de rodar la tercera temporada".

Además, aunque el vídeo no cuente con grandes detalles sobre lo que podremos ver en la secuela de la serie, incluye las apariciones de Justin H. Min y Colm Feore, cuyos personajes, Ben y Reginald, mueren en el final de la segunda temporada. Min ha estado un poco menos entusiasmado y ha sido más cortante, pero con humor: "Este es el resumen de la tercera temporada de 'The Umbrella Academy'. Entusiasmaos, idiotas".

¿Qué se sabe de la temporada 3?

Pese a que todavía no se conocen demasiados detalles sobre la producción, sí está claro que se desarrollará en una línea de tiempo alternativa, aunque los fans tienen muchas dudas sobre cómo se desarrollarán las cosas.

Además, sabemos que la secuela comenzará con un encuentro tenso y emocionante entre los integrantes de The Umbrella Academy y sus adversarios de Sparrow. Este enfrentamiento ha originado que los títulos de los diez episodios de la tercera entrega de la producción sean nombrados de la siguiente manera: 'Meet the Family', 'The worlds biggest ball of twine', 'Pocket full of lightning','Kugelblitz', 'Kindest Cut', 'Marigold', 'Auf Wiedersehen', 'Wedding at the End of the World', 'Six Bells' y 'Oblivion'.

Se estima que la continuación de 'The Umbrella Academy' se estrenará a principios del próximo 2022, así como que en las próximas semanas se empiece a promocionar la tercera temporada debido a que el rodaje ya ha acabado.

Seguro que te interesa:

Elliot Page ('The Umbrella Academy') se hace un tatuaje a juego con un conocido actor