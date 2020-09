Stefan y Elena por siempre: Nina Dobrev y Paul Wesley ('Crónicas Vampíricas') se reencuentran para una cita especial

Nina Dobrev y Paul Wesley son grandes amigos en la vida real tras conocerse en 'Crónicas Vampíricas'. Después de que se publicara una historia diciendo que los dos no se llevaban bien, Nina y Paul hablaron de sus asuntos pasados y de cómo han seguido adelante y se han hecho amigos de verdad durante el rodaje.

"Paul y yo no nos llevábamos bien al principio de 'Crónicas Vampíricas'. Yo respetaba a Paul Wesley; pero no me gustaba Paul Wesley. Ahora me doy cuenta de que hay una fina línea entre el amor y el odio y nos despreciamos tanto que se lee como amor. No nos llevábamos bien los primeros cinco meses de rodaje".

Dobrev dijo que la "historia se desproporcionó" y que ella se refería sólo a "un momento muy breve" en el que "no se llevaban bien". También explicó cómo "te conviertes en una familia en el set" y finalmente disfrutan de una gran relación.

Afortunadamente, los dos pueden ahora reírse de todo ese asunto. Y lo han demostrado con su disposición para hacer adorables quedadas perrunas, como han hecho ahora. "Es difícil enseñar a un montón de viejos amigos nuevos trucos", escribió Nina Dobrev junto a una foto suya pasando el rato con Paul Wesley y su esposa Inés de Ramón.

Luego describió en broma la foto como "un sándwich de Dobrev y Do(g)brev Wesley". Naturalmente, sus seguidores apreciaron el juego de palabras. Además, Dobrev publicó fotos de los cachorros corriendo fuera y jugando juntos. Incluso compartió una dulce instantánea de la estrella de Stefan Salvatore abrazando a su amigo de cuatro patas.

