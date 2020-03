La actriz y cantante Dove Cameron ha participado en un directo de Instagram para la Organización Mundial de la Salud, 'Together at Home', donde se ha animado a cantar algunas de sus canciones.

Pero lo mejor vino al final, cuando la joven de 24 años sorprendió a todos los espectadores con un tema inédito, anunciando que se lanzará muy pronto.

"Para mi canción final, esta es una que en realidad nunca habéis oído antes, y estoy muy emocionada de cantarla para vosotros. Es mi nuevo single que sale el 10 de abril, se llama 'Remember Me', y puede que sea mi canción favorita de todas las que he hecho. Nunca la he cantado antes, requiere de mucho control de la respiración así que tened paciencia conmigo".

