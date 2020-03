Dove Cameron es una gran defensora de la terapia y de cuidar la salud mental después de haber pasado por un año muy duro, donde además tuvo que despedirse de su amigo Cameron Boyce tras fallecer a los 22 años.

La estrella de 'Los Descendientes' nunca ha tenido reparos para sincerarse sobre sus problemas mentales y depresión. Y ahora se ha tomado el tiempo de dar una larga lista de consejos para amenizar la cuarentena a sus millones de seguidores y a todos los que estén sufriendo por el confinamiento.

"Esto no son consejos médicos, simplemente son las cosas que me han estado ayudando con mi ansiedad y depresión en un tiempo extremadamente extraño de crisis de salud global. Recuerda: cualquier cosa que estés experimentando que no sea lo normal para ti, es normal", comienza su discurso. Puedes ver sus sabias palabras en el vídeo de arriba.

