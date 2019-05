¿Se arrepiente? Sophie Turner confiesa lo que más lamenta de su paso por 'Juego de Tronos'

Actualmente Sohie Turner está inmersa en la promoción de su nueva película 'Dark Phoenix' ('X-Men: Fénix Oscura') donde vuelve a meterse en la piel de la mutante de 'X-Men' Jean Grey.

Así, la actriz de 'Juego de Tronos' ha acudido junto a sus compañeros de reparto: Jessica Chastain, Michael Fassbender y James McAvoy al programa de Graham Norton donde han hablado de la película que se estrena el próximo 7 de junio y de muchos otros temas sobre sus vidas.

Como no podía ser de otra manera, el presentador preguntó a Turner sobre su paso por la serie de HBO tras su controvertido final. Todos sabemos que Sophie empezó a interpretar a Sansa Stark con solo 13 años, por lo que su adolescencia entera la ha dedicado a este proyecto lo que ha provocado que la interprete se haya privado de ciertas cosas que cualquier persona de su edad ha podido experimentar.

De esta manera, la británica ha confesado que le hubiera encantado poder haber experimentado la vida universitaria: "Ojalá hubiera vivido la experiencia de haber ido a la Universidad. Me hubiera encantado haber salido, bebido mucho y vomitado en medio de un club sin que me pudieran fotografiar. Pero estoy muy feliz con mi paso por 'Juego de Tronos, tampoco me perdí demasiado".

