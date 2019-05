El gran enfado de Sophie Turner e Isaac Hempstead-Wright tras el final de 'Juego de Tronos'

La última temporada de 'Juego de Tronos' no ha estado exenta de polémica en redes sociales. Una gran ola de fans se posicionó en contra de las decisiones que estaban tomando los guionistas de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, hasta el punto de lanzar una petición en change.org para que se vuelva a hacer la temporada sin ellos.

Dicha petición ha estado rodeada de controversia, pero ha alcanzado más de 1,5 millones de firmas. Los actores que dan vida a Bran y Sansa Stark, Isaac Hempstead-Wright y Sophie Turner, se han mostrado indignados en The Wrap respecto a dicha iniciativa. Esto es lo que ha dicho la Reina en el Norte:

"No creo que esté en desacuerdo con nadie necesariamente. Creo que todo el mundo tiene una idea de cómo quieren que termine la serie en su cabeza, desde la primera temporada. Y es lo que pasa con todos los finales de serie o de temporada, si no pasa de la forma en la que tenían planeando, entran en pánico y empiezan a odiar y no quieren saber nada porque no es lo que querían. Pero la belleza de 'Juego de Tronos' es que te lanza obstáculos inesperados. En cualquier caso, sí que pienso que la petición y todo eso es muy irrespetuoso con el equipo y los cineastas que se han currado esto durante 10 años y han rodado 11 meses esta temporada final haciendo 50 y pico rodajes nocturnos. Da la impresión de que hay una falta de respeto con la que definitivamente no estoy de acuerdo".

En cuanto a Isaac, nuevo Rey de los Seis Reinos:

"Bueno, a ver, creo que la petición es un poco un gesto raro y juvenil. Es muy irrelevante empezar a pedir que se rehaga una serie. Pero estoy intentando no pensar en estas cosas. Son cosas sin sentido, de verdad. La gente tienen absolutamente su derecho de reaccionar como quieran, eso es completamente justo y lo hemos dicho desde el principio, que no a todo el mundo le iba a gustar el final.

Con algo tan masivo y popular que tiene a la gente tan involucrada, no hay manera posible de complacer a todo el mundo. Creo que hay gente ahora que está convencida de ser experimentados guionistas de Hollywood y le están diciendo a David y Dan, que son escritores brillantes y productores, lo terribles que son y simplemente poniendo tuits.

A ver, no creo que puedas destilar las complejidades de las ocho temporadas de 'Juego de Tronos' en un tuit metiéndote con los guionistas. Creo que es es un poco perezoso. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a responder como vea. Y lo siento, es una pena que alguna gente piense que esto les ha dejado un gusto amargo. Pero en mi opinión, lo hemos terminado bien. No hemos hecho lo que todo el mundo quiere. Creo que el hecho de que la gente esté tan emocional y enfadada sobre las cosas prueba precisamente que de alguna manera hemos hecho lo correcto. Hemos suscitado una reacción, una fuerte reacción de la gente haciendo giros de guión y diferentes direcciones que nadie quiere".

