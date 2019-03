'Riverdale' arrasa en los Teen Choice Awards 2018: Consulta la lista de ganadores de cine y series

La gala Teen Choice Awards 2018 se celebró en The Forum, California y estuvo presidida por Lele Pons y Nick Cannon. Los nominados estuvieron expectantes hasta que llegó el momento de la verdad y se nombraron a los ganadores.

'Riverdale' fue la serie que más premios se llevó a lo largo de la noche. Contando con las categorías drama de televisión, mejor villano (Mark Consuelos), Nueva estrella destacada y mejor robacámaras (Vanessa Morgan), mejor actriz de drama de televisión, que fue para Lili Reinhart, y en el que también competía con su compañera de reparto Camila Mendes. Pero sin duda, los dos grandes momentos del evento tuvieron lugar cuando la pareja del momento, Reinhart y Cole Sprouse, fueron galardonados con las categorías mejor pareja de la televisión y mejor elección de beso. Como sabéis, la actriz había hecho pública su relación con Sprouse a través de una tierna publicación de Instagram. Además, Sprouse recogió el premio al actor más sexy. Por último, 'Riverdale' contó con el premio a la mejor rabieta, que fue entregado a Madelaine Petsch por su personaje Cheryl Blossom.

'Riverdale' | The CW

En la categoría de ciencia ficción y fantasía, 'Shadowhunters' se llevó el doblete, ya que también contó con el premio al mejor actor de ciencia ficción, que recogió Matthew Daddario, por su papel de Jace Wayland en la serie. La categoría a mejor actriz de ficción fue indudablemente para Millie bobby Browm por 'Stranger Things', el único premio que se llevó la serie.

En cuanto a la categoría de acción, 'The Flash' recibió ambos premios, a la mejor serie de acción y al mejor actor, Grant Gustin. El nuevo show destacado de televisión fue para 'On My Block' .

En cine, Robert Downey Jr. fue elegido como mejor intérprete de acción por 'Vengadores: Infinity War', Chris Hemsworth como mejor actor de ciencia ficción por 'Thor: Ragnarok', 'El Gran Showman' como la mejor cinta de drama y Zac Efron fue galardonado como el mejor actor de drama también por 'El Gran Showman'.

En la categoría de comedia, 'Love, Simon' fue la gran elegida y también se llevó la de nueva estrella destacada (Nick Robinson), mientras que Rebel Wilson se llevó el premio a la mejor intérprete por 'Dando la nota 3'. En cuanto a la mejor pareja de la pantalla grande, Zendaya y Efron fueron los elegidos para obtener el premio, poniendo el broce final al evento.