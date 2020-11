"Nada más importa": El reencuentro más especial de Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') tras volver a casa

Kaley Cuoco ha tenido unos meses muy ocupados desde que pudieron retomar las grabaciones de 'The Flight attendant', su nueva serie, cuyo rodaje había quedado sin terminar debido a las restricciones de la pandemia del coronavirus.

Finalmente la actriz, que también es productora ejecutiva de la serie, confirmaba emocionada que habían completado el rodaje y se hizo un tatuaje para conmemorar la experiencia junto a sus compañeros.

Pero eso no fue todo, pues la estrella de 'The Big Bang Theory' encadenó ese trabajo con otro emocionante proyecto, el film 'The Man from Toronto' junto a Woody Harrelson y Kevin Hart.

Así, y también a causa de la debida cuarentena al finalizar los rodajes, solo hace unos días que Kaley ha regresado a casa junto a su marido Karl Cook. Pero no ha sido con él el reencuentro que tiene emocionada a la actriz, que ha compartido feliz una foto con el mensaje "nada más importa". Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

